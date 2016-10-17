TUI mit mehr Urlaubsflügen ab Paderborn-Lippstadt

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

TUI legt für das kommende Jahr ein deutlich erweitertes Flugangebot am Paderborn-Lippstadt Airport auf.

Hierzu zählen Flüge zu den griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos sowie zu den spanischen Zielen Fuerteventura und Gran Canaria. Beide Kanaren-Inseln werden bereits in der aktuellen Wintersaison bedient und im Sommer 2017 fortgeführt. Darüber hinaus erfolgen regelmäßig Flüge nach Burgas und neu auch nach Varna an der Schwarzmeerküste.

Deutschlands führender Reiseveranstalter setzt bei der Durchführung des Flugprogramms weiter auf die deutsche Fluggesellschaft Small Planet Airlines, die mit zwei Flugzeugen am Standort Paderborn-Lippstadt operiert. Sie wird im kommenden Sommerflugplan allein für TUI eine Kapazität von mehr als 36.000 Plätzen bereitstellen. Dies bedeutet eine Steigerung um 50 Prozent beziehungsweise um 12.000 Sitzplätze im Vergleich zum Sommer 2016.

Für Flughafen-Geschäftsführer Dr. Marc Cezanne ist die Entscheidung ein starkes Bekenntnis zum Flughafen Paderborn-Lippstadt: „Das deutlich erweiterte Flugplanangebot der TUI spiegelt die große Nachfrage in unserem Einzugsgebiet wider. Diese hatte sich in den sehr hohen Auslastungen der TUI-Maschinen im laufenden Sommerflugplan gezeigt. “

Zum Beginn des Sommerflugplans im Mai stehen täglich Flüge des Reiseveranstalters im Programm. Die griechischen Ziele Heraklion und Rhodos werden an jeweils zwei Tagen in der Woche angeflogen. Montags und freitags wird Heraklion bedient. Rhodos steht donnerstags und sonntags im Programm und nach Kos startet TUI jeweils am Samstag. Nach Bulgarien geht es mit der Small Planet an Dienstagen nach Burgas und immer mittwochs nach Varna. Fuerteventura und Gran Canaria werden wie im Winterflugplan am Dienstag beziehungsweise Mittwoch angeflogen.

Flughafen Paderborn-Lippstadt