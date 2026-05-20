TUI fly hebt als erste Airline im neuen H-Bereich in T3 ab

TUIfly Boeing 737 (Foto: TUIfly)

Premiere am Frankfurter Flughafen: Als erste Airline nimmt TUI fly heute den Betrieb im neuen H-Bereich des Terminal 3 auf.

Gäste des Fluges X3 2806 nach Funchal durften sich vor Abflug auf einen besonderen Empfang am Gate freuen. Mit dem Umzug stärkt TUI fly ihre Präsenz am größten deutschen Flughafen weiter und bringt in diesem Sommer über 600.000 Gäste von Frankfurt in den Sommerurlaub.

Frankfurt zählt zu den dynamischsten Märkten Europas – und genau hier zeigen wir, was wir können. Pünktlich zu den Sommerferien bieten wir ein umfassendes und besonders attraktives Portfolio an den beliebtesten Urlaubszielen und setzen zugleich ein klares Signal: Als erste Airline bringen wir den neuen H-Bereich im Terminal 3 zum Leben und füllen ihn vom ersten Tag an mit Energie. Statt nüchterner Abfertigung erwartet unsere Gäste dort ein echtes Reiseerlebnis – modern, hochwertig und spürbar anders – und zwar lange vor dem Abflug,

sagt Peter Glade, Chief Commercial Officer, TUI Airline.

Zum Start im neuen Terminalbereich heben heute neben dem Madeira-Flug auch TUI fly- Flieger nach Rhodos, Kos, Korfu, Palma de Mallorca, Marsa Alam, Hurghada und Heraklion ab. Frankfurt ist ein zentraler Standort im Streckennetz der Airline: Im Sommer 2026 erwartet TUI fly über 600.000 Gäste auf Flügen ab und bis Frankfurt. Besonders gefragt sind Verbindungen nach Mallorca mit 16 wöchentlichen Flügen, gefolgt von Kreta mit 14 sowie Kos mit 10 wöchentlichen Verbindungen. Auch Fuerteventura und Rhodos sind ab Frankfurt gefragt.

Es freut mich, dass unser neues Terminal 3 nun auch das Zuhause von TUI Airline ist. Passagiere des Ferienfliegers können sich auf flächendeckend modernste Technik, schlanke Prozesse und viele Wohlfühloasen freuen – vom Check-in bis zum Boarding am Gate. Neben der hohen Aufenthaltsqualität werden TUI-Fluggäste von kurzen Wegen und einer sehr guten Erreichbarkeit des neuen Terminals profitieren. Auf always happy landings!,

sagt Dietmar Focke, Chief Operating Officer der Fraport AG.

Insgesamt bietet TUI fly im Sommer 2026 über 560 wöchentliche Flugverbindungen zu den beliebtesten Ferienregionen rund ums Mittelmeer, auf die Kanaren, die Kapverden sowie ans Rote Meer an. Das Angebot umfasst rund drei Millionen Sitzplätze ab den Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München und Stuttgart.

Griechenland und Spanien bleiben die Top-Destinationen dieses Sommers. Mit über 220 wöchentlichen Flügen, davon allein 80 nach Mallorca, ist Spanien Favorit bei TUI-Gästen. Gleichzeitig entwickelt sich Griechenland zum großen Gewinner der Saison. Über alle Inseln hinweg bleibt das Land beliebt und liegt im Länderranking inzwischen nahezu gleichauf mit Spanien. Konzernweit bringt TUI jährlich rund vier Millionen Gäste nach Griechenland und betreibt dort rund 50 eigene Hotels. Allein TUI fly verbindet Deutschland 180 Mal pro Woche mit Kreta, Rhodos und Kos.

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