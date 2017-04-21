TUI fly fliegt von Hannover nach Málaga

TUIfly Boeing 737 (Foto: TUIfly)

TUI fly erweitert das Streckennetz ab Hannover nach Málaga. Neben Jerez de la Frontera steuert sie ab Hannover ein weiteres Ziel in Andalusien an.

Mit einer Flugzeit von rund drei Stunden wird das ca. 2.000 Kilometer entfernte Málaga im Sommer zwei Mal wöchentlich, mittwochs und sonntags, angeboten. Im Winter 2017/18 wird die Strecke jeweils am Mittwoch bedient.

Als zweitgrößte Stadt Andalusiens besticht Málaga mit einem geschichtsträchtigen Zentrum, gelegen in der wunderschönen Umgebung Südspaniens. Zu Fuß durch die Straßen von Picassos Geburtsort streifen oder mit dem Auto einen Abstecher zur Alhambra nach Granada machen – Málaga macht es möglich. Das angenehme Mittelmeerklima macht die Stadt übrigens das ganze Jahr über zu einem beliebten Reiseziel.

Die TUI fly Flotte besteht aus modernen Flugzeugen des Typs Boeing 737-800 mit 189 Plätzen. Mit einem Kerosinverbrauch von 2,55 Liter pro 100 Passagierkilometer gehört sie zu den kerosinsparendsten Airlines der Welt. Die unabhängige Klimaschutzorganisation "atmosfair" hat TUI fly im aktuellen Airline-Index zum vierten Mal in Folge als klimaeffizienteste Charterairline ausgezeichnet. Flugtickets nach Málaga soll es bei TUI fly bereits ab 99 Euro, inklusive aller Steuern und Gebühren, geben.

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