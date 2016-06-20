TUI fliegt auch im Winter ab Paderborn-Lippstadt

Small Planet Airlines Boeing 737-300 (Foto: Small Planet Group)

Der Reiseveranstalter TUI wird auch im Winter 2016-2017 sein Engagement am Paderborn-Lippstadt Airport fortsetzen.

Mit Beginn des Winterflugplans am 1. November 2016 fliegt die deutsche Fluggesellschaft Small Planet Airlines für TUI freitags nach Teneriffa, samstags nach Fuerteventura und sonntags nach Las Palmas,Gran Canaria.

Bereits seit dem 17. Mai 2016 bringt Small Planet Airlines im Auftrag des Reiseveranstalters TUI Deutschland Gäste vom Airport PAD nach Menorca, Burgas, Kreta, Kos und Rhodos.

„Dank toller Reiseangebote und attraktiver Preise verzeichnen die Strecken allesamt sehr hohe Auslastungen. Wir freuen uns sehr, dass sich TUI Deutschland aufgrund dessen entschlossen hat, weitere Sonnenziele von unserem Heimathafen anzubieten und sehen dies als weiteren Schritt zu einem dauerhaften Engagement des Veranstalters“, so Flughafen-Geschäftsführer Dr. Marc Cezanne.

Flughafen Paderborn-Lippstadt