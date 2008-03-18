TUI Fly und Germanwings Fusion könnte in den nächsten Wochen Tatsache werden

Geschäftsführer Peter Long von TUI Travel ist zuversichtlich die Fusion zwischen TUI Fly und Germanwings in den nächsten sechs bis acht Wochen unter Dach und Fach zu bringen.

Die Übernahmegespräche der beiden Fluggesellschaften dauern nun schon länger an, nun liess Peter Long von TUI Touristik verlauten, dass der Zusammenschluss in den nächsten sechs bis acht Wochen Tatsache werden könnte. Die Verhandlungen zwischen Lufthansa und der TUI Touristik kommen gut voran, Wolfgang Mayrhuber, CEO von Lufthansa, betonte jedoch, dass sie nicht unter Druck seien, er ziehe ein gemächliches Tempo bei den Verhandlungen vor, da er Qualität vor Quantität stelle.