TUI Airline setzt auf OptiClimb

TUI Airline hat die OptiClimb Lösung von SITA bei allen fünf Fluggesellschaften der Gruppe vollständig eingeführt, damit sollen die Emissionen reduziert werden.

Die breitere Einführung der innovativen Technologie von SITA folgt auf den Erfolg der teilweisen Einführung, bei der bereits bis zu 200 kg Kraftstoff und 600 kg CO2 pro Flugzeug und Tag eingespart wurden.

Der Steigflug eines Flugzeugs ist die treibstoffintensivste Phase eines Flugs. SITA OptiClimb® ist eine innovative prädiktive Analyselösung, die maschinelles Lernen nutzt, um heckspezifische Leistungsmodelle zu erstellen. Gefüttert mit 4D-Wettervorhersagen und operativen Flugplaneingaben, sagen diese Modelle Treibstoffverbrauchsszenarien voraus. Die Lösung bietet den Piloten dann maßgeschneiderte Steiggeschwindigkeiten und Beschleunigungswerte für jedes Leitwerk und jeden Flug, um den Treibstoffverbrauch zu optimieren, ohne die Flugzeiten zu beeinträchtigen.

Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) macht der Treibstoff fast 30 % der Betriebskosten einer Fluggesellschaft aus und ist der größte Verursacher von Emissionen in der Luftfahrt. Fluggesellschaften setzen innovative digitale Anwendungen wie SITA OptiClimb® ein, um Treibstoff- und Emissionsreduzierungen unmittelbar zu erzielen und so längerfristige Strategien wie nachhaltige Treibstoffe (SAE) und Flottenerneuerungen zu ergänzen.

SITA schätzt, dass wenn jede Fluggesellschaft SITA OptiClimb® einsetzen würde, jährlich etwa 5,6 Millionen Tonnen Kohlenstoff eingespart würden.

Nachdem SITA OptiClimb® im Jahr 2022 bereits teilweise bei mehreren TUI Fluggesellschaften eingesetzt wurde, ist es nun bei allen fünf Fluggesellschaften der TUI Group - TUI Airways, TUI fly Belgium, TUI fly Germany, TUI fly Netherlands und TUI fly Nordic - vollständig im Einsatz. Die Lösung hat bei TUI Airline zu Gesamteinsparungen von rund 4.500 Tonnen Treibstoff und 14.000 Tonnen Kohlenstoff im Jahr 2022 geführt.

"TUI hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2030 die Emissionen der eigenen Fluggesellschaften, Kreuzfahrten und Hotels zu reduzieren - die Emissionen der TUI Airline sollen dabei um 24 Prozent gesenkt werden. Wir wollen diese Emissionen unter anderem durch operative Maßnahmen zur Verbesserung der Flugplanung und zur Optimierung des Treibstoffmanagements mithilfe innovativer Technologien wie SITA OptiClimb® reduzieren", sagt Marco Ciomperlik, Chief Airline Officer der TUI Group.

Yann Cabaret, CEO von SITA FOR AIRCRAFT, hierzu: "Wir freuen uns, dass wir die Nachhaltigkeitsagenda der TUI Group weiterhin unterstützen können. Unser Ziel ist es, der Luftverkehrsbranche dabei zu helfen, auf unserem gemeinsamen Weg zum Netto-Null-Stoffwechsel schneller voranzukommen und die Effizienz des Reisens durch Innovation und Technologie zu verbessern.

SITA

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