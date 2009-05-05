TNT meldet Gewinnabnahme

TNT hat im ersten Quartal einen Gewinn von 76 Millionen Euro erwirtschaftet, 53 Prozent weniger als im Vorjahr.

Sie begründete das Resultat mit dem hohen Druck auf dem internationalen Markt. Der Betriebsgewinn schrumpfte um 40,8 Prozent auf 163 Millionen Euro bei einem um 7,8 Prozent grösseren Umsatz von 2,44 Milliarden Euro. Das TNT Express Segment war von der voranschreitenden Rezession besonders stark betroffen, obwohl der Rückgang des Volumens seit Februar stabil zu bleiben scheint. Das Betriebseinkommen fiel um satte 74,5 Prozent auf 20 Millionen Euro, während auch die Einnahmen um 12,6 Prozent zurückgingen und noch 1,36 Milliarden betrugen.