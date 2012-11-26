TNT Express verkauft TNT Airways

Der Expressfrachtdienst TNT Express hat ihre beiden Fluggesellschaften TNT Airways und Pan Air an die ASL Aviation Group verkauft.

TNT Express unterhält ihren Hauptsitz auf dem Flughafen Lüttich in Belgien und betreibt rund 30 Flugzeuge, darunter auch Boeing 737 im Passagier Charter Betrieb. Pan Air ist eine spanische TNT Express Tochter und betreibt ab Madrid Barajas acht BAe 146 Frachter. Die beiden Fluggesellschaften mussten im Zuge der Fusion mit UPS aus Wettbewerbsgründen veräussert werden. Zur ASL Aviation Group gehören zu 100 Prozent die irischen Air Contractors, die französische Europe Airpost und die südafrikanische Safair.