THY erhält erste Boeing 777-300ER Jets

Turkish Airlines hat die ersten von insgesamt zwölf Boeing 777-300ER Maschinen in Empfang genommen.

Der leitende Geschäftsführer Hamdi Topcu sprach anlässlich der Übergabezeremonie in Everett, von wo die Airline ihre ersten Maschinen nach Istanbul flog. Im letzten Jahr hatte Turkish Airlines ein Dutzend Boeing 777 Maschinen bestellt, welche im August 2011 geliefert werden sollten. Gleichzeitig gab sie auch Airbus einen Auftrag für zwölf A330 Jets, die ersten zwei davon hat sie bereits diesen Monat erhalten. Ausserdem steht noch die Entscheidung aus, ob Turkish Airlines in nächster Zukunft Boeing 747-8 oder Airbus A380 Maschinen kaufen soll. Diese soll bis Ende Jahr getroffen werden.