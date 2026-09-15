TAROM übernimmt erste Boeing 737-8

TAROM übernimmt erste Boeing 737-8 (Foto: Boeing)

TAROM hat ihre erste Boeing 737-8 übernommen und ist damit die erste rumänische Fluggesellschaft, die eine 737 MAX betreibt.

Das Flugzeug markiert einen wichtigen Schritt im Restrukturierungs- und Flottenmodernisierungsprogramm der nationalen Fluggesellschaft Rumäniens. Die auf den Namen „Mircea Lucescu“ getaufte Maschine ist das erste von zwei Flugzeugen des Typs 737-8, die von CDB Aviation geleast wurden. Sie sollen zur Erneuerung der Schmalrumpfflotte von TAROM beitragen, die derzeit vier Boeing-737-Maschinen älterer Generation umfasst.

TAROM plant, das Flugzeug auf Strecken von Bukarest zu wichtigen europäischen Hauptstädten einzusetzen. Nach Angaben von Boeing verbraucht die 737-8 20 % weniger Treibstoff und verursacht entsprechend geringere CO2-Emissionen als die Vorgängermodelle, während sie gleichzeitig eine höhere Betriebseffizienz und mehr Passagierkomfort bietet.

CEO Cristian Anghel erklärte, die Auslieferung unterstütze die Bemühungen von TAROM, die Effizienz zu steigern, den Betrieb zu modernisieren und eine jüngere Flotte aufzubauen. Boeing prognostiziert, dass die Fluggesellschaften in Eurasien ihre gemeinsame Flotte von derzeit rund 6.800 Flugzeugen bis 2045 auf fast 11.000 Maschinen ausbauen werden, wobei Schmalrumpfflugzeuge etwa 81 % der Neuauslieferungen ausmachen dürften.