TAP warnt vor möglichem Streik

Die portugiesische Airline TAP hat ihre Passagier vorgewarnt, dass es am Wochenende möglicherweise zu einem Streik kommen könnte.

Die Airline TAP Portugal hat ihre Passagier vorgewarnt, dass es am Wochenende möglicherweise zu einem Streik kommen könnte.

Die Gewerkschaft der Flugbegleiter hat zu einem eintägigen Streik am Samstag, den 20. Dezember aufgerufen. TAP empfiehlt nun ihren Passagieren, ein anderes Reisedatum in Betracht zu ziehen. Kunden, die bereits ein Ticket besitzen, können dieses kostenlos umtauschen. Wer seinen Flug ganz streichen muss, erhält den vollen Preis zurückerstattet. TAP versicherte, dass das Management alles daran lege, einen Arbeitsunterbruch zu vermeiden. Sie ist optimistisch, dass sich die beiden Parteien ohne einen Streik einigen werden können. Diskussionspunkt sind die Löhne der Angestellten.



