TAP muss Gewinneinbruch melden

Die portugiesische Fluggesellschaft TAP Air Portugal musste 2011 einen Gewinneinbruch von 62,3 Millionen Euro auf 3,1 Millionen Euro hinnehmen.

Die portugiesische Fluggesellschaft TAP musste 2011 einen Gewinneinbruch von 62,3 Millionen Euro auf 3,1 Millionen Euro hinnehmen.