TAP mit erfolgreichem Stopover-Programm

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Fast 200.000 Kunden von TAP Air Portugal nutzten das Stopover-Programm auf ihren Reisen mit der portugiesischen Airline.

Von Januar bis Juni 2025 haben mehr als 193.000 Kunden von TAP Air Portugal den Portugal Stopover in ihre Reise integriert.

Das entspricht einem Anstieg von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und bedeutet, dass in diesem Zeitraum fünf Prozent der weltweit von TAP ausgestellten Tickets einen Zwischenstopp in Portugal enthielten.

Im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie wirbt TAP aktiv für das Portugal Stopover-Programm. Allein im Juni stieg dessen Anteil auf neun Prozent der ausgestellten Tickets. Nach Herkunftsländern aufgeschlüsselt enthielten 12,7 Prozent der in Brasilien und sechs Prozent der in den Vereinigten Staaten ausgestellten Tickets das Stopover-Programm. Und auch in Europa beziehen viele Kunden diese Option in ihre Reise ein.

Das Portugal Stopover-Programm ermöglicht es TAP-Kunden, auf ihrem Hin- oder Rückflug einen kostenlosen Zwischenstopp in Lissabon oder Porto von bis zu 10 Tagen einzulegen. Mit dem Programm erhalten Kunden außerdem Rabatte und Sonderangebote bei mehr als 150 Partnern im ganzen Land, darunter Hotels, Restaurants, Aktivitäten, Touren, Museen, Kulturstätten, Geschäfte und vieles mehr.

Mit einem Rabatt von 25 Prozent auf alle Flüge innerhalb Portugals bietet das Programm auch eine attraktive Möglichkeit, während des Zwischenstopps eine zweite Region des Landes zu besuchen. Das Portugal Stopover-Programm von TAP ist damit auch eine Möglichkeit, die Regionen und den nationalen Tourismus Portugals zu fördern.