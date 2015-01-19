TAP mit deutlich gestiegenen Passagierzahlen

TAP Portugal (Foto: TAP Portugal)

Erstmals in der Geschichte von TAP Portugal konnte die Fluggesellschaft über 11 Millionen Flugreisende an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 710.000 Passagiere mehr als im Vergleichsjahr 2013.

Dieses erfreuliche Ergebnis bedeutet eine Zunahme der Passagierzahlen um 6,6 Prozent. Zugleich wurde auch die Auslastung der Flüge erneut verbessert, sie stieg 2014 auf durchschnittlich 80,1 Prozent, was einer Zunahme von 1,1 Prozentpunkten gegenüber 2013 entspricht. Der Erfolg von TAP Portugal wird noch deutlicher, wenn man die Zahlen von der Associatian of European Airlines (AEA) über das Wachstum aller europäischen Airlines zum Vergleich heranzieht. Europaweit betrug das Wachstum der Passagierzahlen im Durchschnitt 4,5 Prozent. Fast hätte TAP Portugal mit einem noch erfolgreicheren Jahr glänzen können. Von Januar bis Oktober wurden konstant rund 8 Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahr befördert. Die Arbeitsniederlegungen im November und Dezember aber hatten negative Auswirkungen auf das gesamte Jahresergebnis.

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