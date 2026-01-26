TAP mit Sonderpreisen nach Nordamerika

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Mit TAP Air Portugal ab nur 399 CHF nach Nordamerika, Traumpreise bei Buchungen zwischen dem 22. und 29. Januar 2026.

Mit TAP Air Portugal rückt Nordamerika näher: Im Rahmen der neuen Kampagne bietet die portugiesische Airline attraktive Flugpreise in die Vereinigten Staaten und nach Kanada in der Economy Class (Hin- und Rückflug). Die Tickets müssen zwischen dem 22. und 29. Januar gebucht werden.

Das Angebot gilt für Reisen zwischen dem 22. Januar und dem 31. Mai 2026.

Preise ab der Schweiz – Zürich und Genf

USA: ab 399 CHF

Kanada: ab 449 CHF

Die Fluggesellschaft bietet zudem 30 % Rabatt auf Buchungen, die mit Bonusmeilen des TAP Miles&Go-Programms vorgenommen werden.

TAP Air Portugal fliegt über Lissabon nach Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York (JFK und Newark), San Francisco und Washington sowie über Porto nach Boston und New York (Newark). In Kanada fliegt TAP nach Montreal und Toronto. Insgesamt gibt es 77 wöchentliche Flüge nach Nordamerika.

Weitere Informationen zu dieser Kampagne gibt es unter www.flytap.com.