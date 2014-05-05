TAP meldet solide Quartalszahlen

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres hat TAP Portugal insgesamt 2.297.000 Passagiere befördert. Gegenüber dem Vergleichsquartal im Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs von 5,5 Prozent.

Die durchschnittliche Auslastung der Maschinen stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent. Das Passagieraufkommen innerhalb Europas stieg um 5 Prozent, das in die autonomen portugiesischen Regionen Madeira und Azoren um 8 Prozent. Für die Verbindungen nach Afrika wurden 10 Prozent, für die in die USA sogar 20 Prozent mehr Tickets verkauft. TAP wird ab dem zweiten Quartal 2014 die Flotte kräftig ausbauen, die Fluggesellschaft aus Portugal wird zwei weitere Airbus A330, vier Maschinen aus der A320 Familie und bei ihre Tochter PGA zwei ATR 42-600 neu in Betrieb nehmen.