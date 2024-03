TAP feiert Jubiläum am Flughafen Düsseldorf

TAP feiert Jubiläum am Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf, Andreas Wiese)

TAP Air Portugal feiert Jubiläum der Verbindung zwischen dem Flughafen Düsseldorf und Lissabon, die portugiesische Fluggesellschaft bedient die Linie seit 55 Jahren.

Vom Rhein nonstop an den Tejo. Der Jungfernflug von TAP Air Portugal im März 1969 markiert einen wichtigen Punkt in den Beziehungen zwischen der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und der portugiesischen Metropole. Mit der neuen Verbindung rückten der Ballungsraum Rhein-Ruhr und Lissabon näher zusammen.

Was damals Anlass für eine kleine Feierstunde war, ist längst zu einer verlässlichen Verbindung für Urlauber und Geschäftsreisende geworden. Im vergangenen Jahr starteten und landeten über 1.300 Flüge der portugiesischen Airline mit insgesamt mehr als 125.000 Passagieren. In diesem Sommer wird TAP Air Portugal 13-mal wöchentlich zwischen Düsseldorf und Lissabon verkehren.

Dr. Henning Pfisterer, Senior Vice President Aviation am Flughafen Düsseldorf, betont die gute Partnerschaft zwischen TAP Air Portugal und dem Flughafen Düsseldorf: „Die Verbindung Düsseldorf – Lissabon ist eine Erfolgsgeschichte. Wir danken unserem Airline-Partner für die langjährige ausgezeichnete Zusammenarbeit und freuen uns auf viele gemeinsame und erfolgreiche Jahre.“

Stefan Eiche, TAP Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz fügt hinzu: „Die Nachfrage nach Flügen ab Düsseldorf hat sich so positiv entwickelt, dass wir in diesem Sommer an einigen Wochentagen größere Maschinen einsetzen werden, um der gewachsenen Bedeutung der Verbindung Düsseldorf – Lissabon gerecht zu werden.“

Lissabon gilt mit seinem angenehmen Klima, quirligen Nachtleben, vielen historischen Sehenswürdigkeiten und mit einer facettenreichen Umgebung für viele als eine der attraktivsten Hauptstädte Europas. Über das Drehkreuz von TAP Air Portugal lassen sich viele weitere attraktive Ziele erreichen – etwa die Blumeninsel Madeira, die Azoren und die Kapverden. Hinzu kommt das vielseitige Langstreckennetz der Airline nach Afrika sowie nach Nord-, Mittel- und Südamerika – mit über 90 wöchentlichen Flügen zu elf verschiedenen Flughäfen allein in Brasilien.