TAP Portugal mit Linie ab Stuttgart

TAP Portugal (Foto: TAP Portugal)

Die Fluggesellschaft TAP Portugal bietet im Sommerflugplan 2017 eine Nonstopverbindung von Stuttgart nach Lissabon an.

Ab 16.06.2017 fliegt die Airline täglich zweimal mit einer Embraer 190 von Stuttgart an den Tejo. In Stuttgart startet die erste Maschine gleich morgens um 6.00 Uhr, die zweite Maschine hebt abends um 18.40 Uhr ab. Der erste Rückflug aus Lissabon nach Stuttgart startet um 13.45 Uhr und landet um 18.00 Uhr in Stuttgart, Start für den späteren Flug nach Stuttgart ist um 19.05 Uhr, die Landung steht um 23.20 Uhr im Plan.

Von ihrem Drehkreuz Lissabon aus bietet die portugiesische Airline viele Flüge und Umsteigemöglichkeiten vor allem zu Destinationen in Südamerika, wie zum Beispiel Rio de Janeiro, Caracas oder Sao Paulo.

Flughafen Stuttgart