TAP Portugal fliegt wieder nach Köln-Bonn

TAP Portugal (Foto: TAP Portugal)

Der Flughafen Köln-Bonn wird im Sommer TAP Portugal als neuen Kunden begrüßen können.

Ab dem 15. Juli 2017 fliegt die Fluggesellschaft TAP Portugal an die portugiesische Atlantikküste. Der Flag Carrier Portugals fliegt künftig zweimal täglich von Köln Bonn nach Lissabon.

Die für die Verbindung eingesetzten Maschinen vom Typ Embraer E-190 für bis zu 106 Passagiere heben täglich um 6 Uhr und um 17:20 Uhr in Köln ab und landen um 08:05 Uhr und um 19:25 Uhr in Lissabon. Der Rückflug verlässt Lissabon um 12:30 Uhr und um 19:05 Uhr und landet um 16:35 Uhr beziehungsweise um 23:10 Uhr in Köln.

In Deutschland werden bereits Berlin-Tegel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München von TAP Portugal bedient.