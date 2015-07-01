TAP Portugal bietet Codeshare mit Copa Airlines an

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Die Fluggesellschaft TAP Portugal hat ein Codeshare-Abkommen mit Copa Airlines geschlossen. Beide Fluglinien sind Mitglied der Star Alliance.

Künftig können Passagiere von TAP Portugal über das Drehkreuz von Copa Airlines in Panama-Stadt über 50 Destinationen in Lateinamerika, Nordamerika und in der Karibik deutlich schneller und unkomplizierter erreichen. Passagiere von Copa Airlines dürfen sich im Gegenzug über die vielen Verbindungen von TAP Portugal über das Drehkreuz Lissabon zu zahlreichen europäischen Zielen freuen. Vom Mehrwert dieser Kooperation werden Geschäfts- und Privatreisenden gleichermaßen profitieren.

Zu Beginn der Zusammenarbeit werden zunächst die Copa Airlines-Flüge zwischen Panama und Bogotá und zu anderen Zielen in Kolumbien (Barranquilla, Medellín, Cali und Cartagena) im Codeshare-Verfahren durchgeführt, aber auch die Flüge von TAP Portugal zwischen Lissabon und Panama City sind unter Copa Airlines-Flugnummer buchbar. Eine kontinuierliche Ausweitung dieser Regelung für weitere Verbindungen im mittel- und südamerikanischen Markt wird angestrebt.