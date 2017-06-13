TAP Portugal bedient Stuttgart

TAP Portugal (Foto: TAP Portugal)

Die Fluggesellschaft TAP Portugal verbindet ab sofort Stuttgart und Lissabon mit zwei täglichen Nonstopflügen.

In Stuttgart starten die Maschinen jeweils morgens gleich nach Betriebsstart um 6 Uhr und abends kurz nach 18 Uhr zu dem rund dreistündigen Flug in die portugiesische Hauptstadt. Eingesetzt werden Maschinen des Typs Embraer 190 mit bis zu 106 Sitzplätzen.

„Die neue Strecke Stuttgart-Lissabon ist ein entscheidender Baustein in unserer Strategie für den deutschen Markt. Wir sind fest von dem Erfolg dieser neuen Verbindung überzeugt.“ sagt Marta Alves, Area Sales Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

TAP Portugal ist Mitglied der Star Alliance ist und bietet ab ihrem Drehkreuz Lissabon zahlreiche interessante Umsteigemöglichkeiten vor allem Richtung Süd- und Nordamerika sowie Afrika. Die TAP-Maschinen fliegen zum Beispiel neben São Paulo, Rio de Janeiro, Boston, Miami auch die Kapverdischen Inseln, Accra/Ghana, Luanda/Angola, Dakar/Senegal an.

Flughafen Stuttgart

TAP Portugal Embraer 190 in Stuttgart