TAP Piloten streiken

Die Piloten der portugiesischen Airline TAP haben heute mit einem zweitägigen Streik begonnen, bereits wurden zwölf Flüge gestrichen.

Von der Arbeitsniederlegung betroffen waren neun Flüge aus Lissabon und drei Flüge, welche von Funchal, der Hauptstadt der Insel Madeira hätten starten müssen. Der Sprecher der Airline, Antonio Monteiro sagte, die Passagiere hätten auf anderen Flügen untergebracht werden können. Der Streik der Piloten könnte bis zu 170 Flüge und 20.000 Passagiere pro Tag beeinträchtigen. Die Angestellten reagieren auf eine Entscheidung der Fluggesellschaft, ihrem Top- Kader Boni für 2008 auszuzahlen, nicht aber den Piloten. Die portugiesischen Zollbeamten hatten gestern ebenfalls einen dreitätigen Streik begonnen, welcher sich auf alle Export- und Importbewegungen von Rohmaterial, sowie auf die Gepäckabfertigung an Häfen und Flughäfen auswirkte.

Link: TAP