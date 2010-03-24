TAP Piloten haben Streik abgeblasen

Die portugiesische Fluggesellschaft TAP konnte sich mit ihren Flugzeugführern einigen, der geplante Streik vom 26. März bis zum 31. März wurde abgesagt.

Die Piloten von TAP Air Portugal drohten mit einem sechstägigen Streik, falls die Geschäftsleitung nicht auf ihre Forderungen eintreten werde. Nun haben sich die Parteien auf eine Lohnerhöhung von 1,8 Prozent verständigen können, zudem werden die Piloten an zukünftigen Einsparungen, die durch Rationalisierungsmassnahmen realisiert werden, mitprofitieren.