TAP Air Portugal zieht Halbjahresbilanz

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal erzielte im zweiten Quartal 2025 bei einem Umsatz von 1,132 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 37,5 Millionen Euro.

Mit diesem Resultat bekräftigt die Fluggesellschaft ihr Engagement für den Weg der Erholung, der finanziellen Nachhaltigkeit und der strukturellen Transformation, den sie in den letzten Jahren eingeschlagen hat und verzeichnet nach einem schwierigen ersten im zweiten Quartal 2025 eine solide Erholung.

Der Betriebsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,7 % auf insgesamt 1.131,7 Millionen Euro, was in erster Linie auf den Anstieg der Passagierumsätze (+3,1 %) zurückzuführen ist.

TAP erzielte im 2. Quartal 2025 ein wiederkehrendes EBITDA von 256,3 Millionen Euro mit einer Marge von 23 % und ein wiederkehrendes EBIT von 136,5 Millionen Euro mit einer Marge von 12 %.

Luís Rodrigues, CEO von TAP, betonte: „Nach einem schwierigen Jahresbeginn verzeichnete TAP im zweiten Quartal eine positive Entwicklung mit einem Anstieg der Flugbewegungen und Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Dynamik schlug sich in soliden Betriebsergebnissen nieder, die dazu beitrugen, die Auswirkungen außergewöhnlicher Ereignisse im ersten Quartal teilweise auszugleichen und sowohl die Widerstandsfähigkeit unserer Teams als auch die Robustheit unseres Streckennetzes zu stärken.

Wir agieren weiterhin in einem hart umkämpften Markt, der durch Druck auf die Stückerlöse und anhaltende operative Herausforderungen gekennzeichnet ist, die sich insbesondere auf die Pünktlichkeit auswirken. Nichtsdestotrotz konnten wir im 2. Quartal eine Verbesserung der Pünktlichkeit im Jahresvergleich verzeichnen. Während wir einen der operativ schwierigsten Sommer der jüngeren Geschichte bewältigen, in dem strenge Grenzkontrollen an inländischen Flughäfen unsere Aktivitäten stark beeinträchtigen, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und gleichzeitig das nationale Luftfahrt-Ökosystem voranzubringen.

Auch nach Abschluss des Umstrukturierungsplans bleiben unsere Prioritäten klar: Wir wollen TAP zu einem dauerhaft profitablen und attraktiven Unternehmen machen und dabei die betriebliche Effizienz und finanzielle Nachhaltigkeit festigen. Dieser Weg ist nur dank der anhaltenden Unterstützung unserer Anteilseigner und vor allem dank des Engagements unserer Mitarbeiter möglich.“

ANALYSE DES 2. QUARTALS 2025

Im 2. Quartal 2025 beförderte TAP 4,4 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 4,5 % gegenüber dem 2. Quartal entspricht. Die Airline führte rund 30.000 Flüge durch, das sind 0,8 % mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Kapazität (gemessen in ASK) stieg im Vergleich zum 2. Quartal 2024 um 4,8 %, während sich die Auslastung um 2,3 Prozentpunkte auf 85 % im 2. Quartal 2025 verbesserte.

Im Laufe des 2. Quartals wurden neue Strecken eingeführt und saisonal bediente Verbindungen wieder aufgenommen: Von Lissabon aus fliegt TAP im Sommer auch nach Alicante, Ibiza, Menorca und Palma de Mallorca. Darüber hinaus wurde die ganzjährig bediente Strecke Lissabon – Porto Alegre wieder aufgenommen. Im Laufe des Quartals wurden auch neue Langstrecken- und Inlandsstrecken eingeführt, darunter Lissabon – Terceira – San Francisco, Lissabon – Los Angeles, Porto – Boston und Faro – Funchal.

ANALYSE DER ERGEBNISSE FÜR DAS 1. HALBJAHR 2025

Im 1. Halbjahr 2025 beförderte TAP insgesamt 8 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 2,2 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 entspricht. Die Anzahl der durchgeführten Flüge blieb mit einem Wachstum von 0,2 % gegenüber dem Vorjahr nahezu stabil.

Die Kapazität stieg im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 um 2,3 %, während die RPKs um 3,6 % zunahmen, was zu einer Verbesserung der Auslastung um 1,0 Prozentpunkte führte, die im 1. Halbjahr 2025 82,1 % erreichte.

Im 1. Halbjahr 2025 beliefen sich die Betriebserträge auf insgesamt 1.955,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 19,8 Millionen Euro (-1,0 %) gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 entspricht. Der PRASK lag bei 6,65 Cent, was einem Rückgang von 2,8 % (-0,19 Cent) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das wiederkehrende EBITDA belief sich im 1. Halbjahr 2025 auf insgesamt 259,2 Millionen Euro mit einer Marge von 13,3 %, was einem Rückgang von 58,1 Millionen Euro (-18,3 %) gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 entspricht. Das wiederkehrende EBIT erreichte 17,3 Millionen Euro mit einer Marge von 0,9 %, was einem Rückgang von 94,3 Millionen Euro (-84,5 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

