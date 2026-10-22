TAP Air Portugal wird ausgezeichnet

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal wurde zur besten Airline Europas für Flüge nach Südamerika und Afrika gewählt.

TAP Air Portugal wurde bei den World Travel Awards 2026 (WTA) mit den Auszeichnungen „Beste europäische Fluggesellschaft für Flüge nach Afrika" und „Beste europäische Fluggesellschaft für Flüge nach Südamerika" geehrt und festigte damit ihre Führungsposition in diesen beiden strategischen Märkten.

Die Trophäen wurden José Moreira, Chief Operating Officer von TAP Air Portugal, überreicht, der die Bedeutung dieser internationalen Anerkennung hervorhob. „Der Erhalt dieser Auszeichnungen erfüllt TAP mit großem Stolz. Sie zeugen einmal mehr vom Vertrauen, das unsere Kunden und Partner in uns setzen, sowie vom täglichen Engagement unserer Teams, ein hervorragendes Erlebnis zu bieten – nicht nur an Bord unserer Flugzeuge, sondern in jeder Phase der Reise, und nicht zuletzt von der erstklassigen Wartung unserer Flugzeuge. Afrika und Südamerika bleiben Schlüsselmärkte, in denen wir eine einzigartige Position einnehmen, was die Verbindung von Kontinenten, aber auch von verschiedenen Gemeinschaften betrifft", sagte er.

Außerdem wurde TAP Air Portugal bei den World Travel Tech Awards 2026 als europäische Fluggesellschaft mit der besten Website ausgezeichnet. Die World Travel Tech Awards sind eine jährlich stattfindende Schwesterveranstaltung der World Travel Awards, die sich der Anerkennung und Würdigung von Qualität, Innovation und Service im globalen Reisetechnologiesektor widmet. Im Rahmen derselben Zeremonie verlieh die Organisation die MICE Awards 2026, und TAP wurde zur besten europäischen Fluggesellschaft gewählt. Die MICE Awards sind die Veranstaltung der WTA für den MICE-Sektor (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

TAP bedient weiterhin eines der umfangreichsten Streckennetze zwischen Europa, Afrika und Südamerika. Nach Afrika bietet die Fluggesellschaft derzeit Flüge von Lissabon und Porto zu Zielen in Angola, Mosambik, Kap Verde, Guinea-Bissau, São Tomé und Príncipe, Marokko, Senegal, Gambia und Ghana an. Mit 82 wöchentlichen Verbindungen festigt sie ihre Position als führende europäische Airline für Flüge auf den afrikanischen Kontinent. Am 25. Oktober wird TAP erstmals auch eine Verbindung zwischen Porto und der Kapverden-Insel Sal anbieten.

In Südamerika unterhält TAP das größte internationale Streckennetz aller europäischen Flug-gesellschaften und verbindet Portugal mit 15 brasilianischen Städten, zu denen sie 100 wöchentliche Flüge anbietet. Am 26. Oktober wird TAP eine weitere Strecke ins brasilianische São Luís do Maranhão in Betrieb nehmen. In Südamerika fliegt die Fluggesellschaft zudem nach Venezuela und festigt damit ihre Position als wichtigste Verbindung zwischen Europa und der Region.

Nachdem TAP schon in den Jahren 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 als „Beste europäische Fluggesellschaft nach Afrika" geehrt wurde, konnte sie mit der diesjährigen Auszeichnung somit bereits den 11. Sieg in dieser Kategorie verbuchen.

Bereits 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 gewann TAP den Preis als „Beste europäische Fluggesellschaft nach Südamerika" und hat damit insgesamt 13 Auszeichnungen in dieser Kategorie erhalten.

Mit den World Travel Awards – oft auch „Oscars der Tourismusbranche" genannt – werden jährlich herausragende Leistungen auf dem globalen Reise- und Tourismussektor gewürdigt; sie gelten international als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die Gewinner werden durch eine Online-Abstimmung von Fachleuten der Branche, darunter Reisebüros,

Reiseveranstalter und Tourismusorganisationen aus aller Welt, sowie von der breiten Öffentlichkeit ermittelt.

TAP Air Portugal betreibt derzeit ein globales Streckennetz, das Portugal mit Dutzenden von Zielen in Europa, Afrika, Nordamerika und Südamerika verbindet, und führt wöchentlich über tausend Flüge durch.

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