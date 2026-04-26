TAP Air Portugal wird ausgezeichnet

Airbus A330-900 TAP (Foto: Airbus)

US-Magazin Global Traveler verleiht der portugiesischen Airline zum achten Mal in Folge den Award „Best Stopover Program".

Zum achten Mal in Folge wurde das Stopover-Programm von TAP Air Portugal bei der 14. Ausgabe der Global Traveler Leisure Lifestyle Awards als „Best Stopover Program" ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung unterstreicht die große Beliebtheit und den hohen Mehrwert des „Portugal Stopover"-Programms von TAP bei internationalen Reisenden.

Die jährlich verliehenen Global Traveler Leisure Lifestyle Awards beruhen ausschließlich auf den Stimmen der Leserinnen und Leser des Global Traveler Magazins, die im Rahmen einer offenen Abstimmung erhoben werden, und spiegeln damit authentisch die Vorlieben und Erfahrungen von Reisenden wider.

Das „Portugal Stopover"-Programm von TAP ermöglicht es Reisenden, auf dem Hin- oder Rückflug einen Zwischenstopp von bis zu zehn Tagen in Portugal einzulegen – ganz ohne zusätzliche Flugkosten. So können Passagiere die lebendigen Viertel Lissabons und den historischen Charme Portos entdecken oder darüber hinaus die Strände, Weinregionen und kulturellen Highlights des Landes erkunden – und ihre Reise dadurch noch vielseitiger und flexibler gestalten.

Kunden erhalten außerdem 25 Prozent Rabatt auf einen Inlandsflug – zum Beispiel auf die Azoren oder nach Madeira – sowie Rabatte und Vergünstigungen bei mehr als 150 Partnern, darunter Hotels, Restaurants, Freizeitangebote, Touren, Museen, kulturelle Einrichtungen, Geschäfte und vieles mehr.

Die 14. Verleihung der „Global Traveler Awards" fand am 20. April in Miami statt und zeichnete führende Marken der Reisebranche aus.

Weitere Informationen zu TAP Air Portugal unter www.flytap.com.

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 1.250 Verbindungen pro Woche zu 88 Städten über ihr Streckennetz an, das sieben Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 15 in Mittel- und Südamerika, 13 in Afrika und im Nahen Osten und 43 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal zählt nach Airline Ratings 2026 zu den 20 sichersten Fluggesellschaften der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.