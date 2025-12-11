TAP Air Portugal wird ausgezeichnet

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal gewinnt Auszeichnungen als weltweit beste Fluggesellschaft für Flüge nach Südamerika und nach Afrika.

TAP Air Portugal wurde im Rahmen der World Travel Awards 2025 zur weltweit führenden Fluggesellschaft für Flüge nach Südamerika und zur weltweit führenden Fluggesellschaft für Flüge nach Afrika gewählt.

Bei der feierlichen Zeremonie, die am 6. Dezember in Bahrain stattfand, wurde TAP zudem mit dem World Travel Tech Award 2025 als europäische Fluggesellschaft mit der besten Website ausgezeichnet.

Justyna Valente, Leiterin Marketing & Branding bei TAP, sagte: „Diese Auszeichnungen haben für uns eine immense Bedeutung. Sie spiegeln acht Jahrzehnte Engagement für den Aufbau starker und zuverlässiger Verbindungen zwischen Europa und zwei der dynamischsten, vielfältigsten und kulturell reichsten Regionen der Welt wider. Südamerika und Afrika sind nicht nur Ziele in unserem Streckennetz – sie sind Teil unserer Identität, unserer Geschichte und unserer langfristigen Vision als portugiesische Fluggesellschaft."

Nach Afrika bietet TAP 80 wöchentliche Flüge von Porto und Lissabon zu 14 Zielen in Angola, Mosambik, Kap Verde, Guinea-Bissau, São Tomé und Príncipe, Marokko, Senegal, Gambia und Ghana an.

Mit 91 Flügen pro Woche verbindet Air Portugal Europa mit Brasilien. Die Airline fliegt direkt von Lissabon nach São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis und Manaus sowie von Porto nach São Paulo und Rio de Janeiro. Insgesamt steuert TAP 13 Städte in Brasilien (15 Strecken, ab Lissabon und Porto) direkt aus Portugal an.

Ab 2026 wird TAP auch Curitiba in ihr Streckennetz aufnehmen. Damit bekräftigt die Fluglinie ihre Rolle als Luftbrücke zwischen Europa und Südamerika und geht einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Expansionsstrategie.

Die World Travel Awards zeichnen in Dutzenden von Kategorien und in verschiedenen

Regionen der Welt die Besten der weltweiten Tourismusbranche aus. Die Gewinner werden

im Rahmen einer Online-Abstimmung von Fachleuten aus der Tourismus- und Reisebranche – etwa Reisebüros, Reiseveranstalter und Tourismusorganisationen aus verschiedenen Ländern – ermittelt. Zudem können auch Endverbraucher an der Abstimmung teilnehmen.

TAP fliegt derzeit 85 Ziele mit mehr als 1.000 Flügen pro Woche an.