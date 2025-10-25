TAP Air Portugal wird ausgezeichnet

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal ist erneut die beste europäische Fluggesellschaft für Flüge nach Afrika und Südamerika. Die Airline wurde bereits zum 10. Mal mit dem begehrten World Travel Award ausgezeichnet.

TAP Air Portugal erhielt gleich zwei Auszeichnungen bei der Verleihung der World Travel Awards 2025 auf Sardinien: Die Airline wurde zur besten europäischen Fluggesellschaft nach Afrika und zur besten europäischen Fluggesellschaft nach Südamerika gewählt.

Sofia Lufinha, Chief Customer Officer von TAP, nahm die Ehrungen im Namen des Unternehmens entgegen und sagte:

Diese Auszeichnungen spiegeln die Bedeutung der südamerikanischen und afrikanischen Märkte für TAP Air Portugal und die kontinuierliche Arbeit wider, die wir geleistet haben, um unsere Position zu stärken. Da wir in diesem Jahr unser 80-jähriges Jubiläum feiern, arbeiten wir bei TAP jeden Tag daran, die Fluggesellschaft immer noch ein bisschen besser zu machen und unseren Kunden weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten.

Mit ihren Flügen nach Afrika verbindet TAP 85-mal pro Woche Porto und Lissabon mit 14 Zielen in Angola, Mosambik, Kap Verde, Guinea-Bissau, São Tomé und Príncipe, Marokko, Senegal, Gambia und Ghana.

Nach Brasilien bietet TAP 96 wöchentliche Flüge zu 13 brasilianischen Hauptstädten an. Das sind durchschnittlich 13 Flüge pro Tag, womit TAP erneut ihre Position als wichtigste internationale Fluggesellschaft zwischen Brasilien und Europa bekräftigt. In Südamerika fliegt sie auch nach Caracas in Venezuela.

Die World Travel Awards zeichnen die Besten der weltweiten Tourismusbranche in Dutzenden von Kategorien und in verschiedenen Regionen der Welt aus. Die in diesem Jahr verliehenen Trophäen kommen zu jenen hinzu, die TAP bereits in der Vergangenheit sammeln konnte: Bereits 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 wurde die portugiesische Airline zur besten europäischen Fluggesellschaft für Flüge nach Südamerika gewählt.

Die Ermittlung der World Travel Awards-Gewinner erfolgt durch eine Online-Abstimmung, an der vor allem Fachleute aus der Tourismus- und Reisebranche wie Reisebüros, Reiseveranstalter und Tourismusorganisationen aus verschiedenen Ländern, aber auch Endverbraucher teilnehmen.

Derzeit fliegt TAP 85 Ziele mit mehr als 1.250 Flügen pro Woche an.

Weitere Informationen zu TAP Air Portugal unter www.flytap.com.

Über TAP Air Portugal

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 2500 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 33 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 14 in Mittel- und Südamerika, 12 in Afrika und im Nahen Osten und 42 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.

TAP Air Portugal