TAP Air Portugal wird ausgezeichnet

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Die Portugiesische Fluggesellschaft TAP erhält vom US-Magazin Global Traveler zum sechsten Mal in Folge die Auszeichnung für das beste Stopover-Program.

Zum sechsten Mal in Folge wurde das Stopover-Programm von TAP Air Portugal bei der 12. Ausgabe der Leisure Lifestyle Awards von der US-amerikanischen Zeitschrift Global Traveler zum besten Stopover-Programm ausgezeichnet. Die Zeremonie fand diese Woche in Philadelphia, USA, statt.

Die Zeitschrift Global Traveler kürt jedes Jahr die besten Freizeit- und Lifestyle-Reisen und prämiert dabei Produkte, Dienstleistungen, Reiseziele, Hotels, Fluggesellschaften, Flughäfen, Kreuzfahrten und vieles mehr. Die Auszeichnungen wurden auf Basis einer Umfrage zwischen dem 15. Juli 2023 und dem 8. März 2024 vergeben, an der mehr 817.000 Leser teilnahmen. Die Umfrage konnte online beantwortet werden, wurde in der Zeitschrift als Beilage zu den Abonnementexemplaren veröffentlicht, per Post verschickt und per E-Mail versandt.

Das Portugal-Stopover-Programm ermöglicht es TAP-Kunden, zwei Ziele zum Preis von einem anzusteuern, indem sie auf der Hin- oder Rückreise einen Zwischenstopp von einem bis zehn Tagen in Lissabon oder Porto einlegen. TAP bietet auch einen zweiten Zwischenstopp in Portugal und 25 Prozent Rabatt auf jeden Inlandsflug.

Portugal Stopover-Kunden haben Zugang zu exklusiven Angeboten und Ermäßigungen bei 149 Partnern im ganzen Land, darunter Hotels, Restaurants, Aktivitäten, Touren, Museen und kulturelle Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, um nur einige zu nennen.

Die Airline verbindet derzeit Europa mit 11 brasilianischen Zielen ab Lissabon und Porto und fliegt nach São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife und Salvador. In Nordamerika fliegt sie Boston, Chicago, Miami, Newark, New York, San Francisco und Washington in den Vereinigten Staaten sowie Montreal und Toronto in Kanada an. Darüber hinaus bietet TAP Verbindungen zu den portugiesischen Inseln Madeira und den Azoren sowie zu Destinationen in Afrika wie den Kapverden, Marokko, Gambia, Mosambik und São Tomé e Príncipe.