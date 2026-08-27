TAP Air Portugal verbessert Flugreiseerlebnis

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal macht das Reiseerlebnis mit neuen Travel Kits, PressReader an Bord, die Option „Skip Meal" und eine Partnerschaft mit LUGGit noch komfortabler.

TAP Air Portugal führt neue Leistungen ein, die das Reiseerlebnis weiter personalisieren und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Passagiere gerecht werden, von Komfort und Entspannung bis hin zum Zugang zu digitalen Inhalten. Auf Langstreckenflügen bietet die Airline künftig neue Reisekits sowie einen kostenlosen Zugang zu PressReader über das WLAN-Portal an Bord. Mit der Option „Skip Meal" können Reisende im Voraus angeben, dass sie auf Mahlzeiten an Bord verzichten möchten. Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Unternehmen LUGGit bietet TAP einen neuen Service für die Abholung, Aufbewahrung und Zustellung von Gepäck.

Die neuen Travel Kits von TAP stehen Passagieren der Business- und Economy-Prime-Klassen auf Langstreckenflügen zur Verfügung. Die neue Kollektion mit dem Namen „The Blaze" zeichnet sich durch ein überarbeitetes Design, neue Inhalte und einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit sowie die portugiesische Identität aus. Sie ist in verschiedenen, von Portugal inspirierten Farbkombinationen erhältlich. Die neue Tasche wird aus recycelten Materialien gefertigt und ist von portugiesischer Handwerkskunst inspiriert. Sie vereint Funktionalität und Eleganz und soll die Markenidentität von TAP sowie die portugiesische Gastfreundschaft widerspiegeln.

Die neu gestalteten Travel Kits enthalten auch neue Produkte portugiesischer Unternehmen. Dazu gehören Socken von PEDEMEIA, einem portugiesischen Familienunternehmen, das sich auf die Textilproduktion spezialisiert hat, sowie Wellness- und Körperpflegeprodukte von 8950, einer Marke, die von den Landschaften und Düften der Algarve inspiriert ist. Viele Bestandteile der neuen Kollektion bestehen ganz oder zu großen Teilen aus recycelten Materialien, darunter die Tasche selbst, das Innenfutter und beispielsweise die Bambuszahnbürste und ihre Verpackung aus Packpapier.

Darüber hinaus bietet TAP den Passagieren nun PressReader, eine digitale Bibliothek mit Zeitungen und Zeitschriften, die an Bord von Flugzeugen des Typs Airbus A330-900 und Airbus A321LR verfügbar ist. Der neue Service ermöglicht es den Reisenden, über das WLAN-Portal des Flugzeugs kostenlos auf eine Auswahl nationaler und internationaler Zeitungen und Zeitschriften zuzugreifen, ohne ein Internetpaket kaufen zu müssen. Das Angebot umfasst Inhalte aus den Bereichen Allgemeine Nachrichten, Wirtschaft, Reisen, Technologie, Sport, Lifestyle und Unterhaltung und enthält Titel aus Märkten wie z.B. Portugal, Brasilien und den Vereinigten Staaten.

Um den Service zu nutzen, müssen Passagiere lediglich ihr persönliches Gerät (z.B. Smartphone, Tablet oder Laptop) mit dem WLAN-Netzwerk des Flugzeugs verbinden, sich beim Bordunterhaltungssystem von TAP anmelden und den Bereich für PressReader auswählen, wo sie die verfügbaren Titel direkt auf ihrem Gerät durchstöbern können. PressReader ergänzt das bereits in den TAP-Lounges in Lissabon und Paris verfügbare Angebot und stellt einen weiteren Schritt zur Verbesserung des digitalen Erlebnisses der Passagiere während ihrer Reise dar.

Auf Langstreckenflügen führt TAP außerdem die Option „Skip Meal" ein. Sie richtet sich an Passagiere, die während ihrer Reise vorrangig Ruhe suchen. Die Funktion kann auf der Website der Fluggesellschaft über die Option „Buchung verwalten" oder in der TAP-App unter „Mahlzeit auswählen" aktiviert werden, sodass Kunden im Voraus angeben können, dass sie an Bord keine Mahlzeit erhalten möchten.

Diese Präferenz wird in den Systemen der Airline gespeichert und dem Kabinenpersonal vor dem Abflug zur Verfügung gestellt. So kann dieses erkennen, welche Passagiere nicht für das Servieren der Mahlzeiten geweckt werden möchten. Damit wird TAP nicht nur den Bedürfnissen von Kunden gerecht, die auf Langstreckenflügen Wert auf Erholung legen, sondern trägt zudem zu einem persönlicheren Service sowie zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen bei.

Auch die neue Partnerschaft von TAP mit LUGGit bringt den Passagieren mehr Komfort auf Reisen. Dieser Service steht bereits jetzt den Reisenden zur Verfügung, die über die Flughäfen von Lissabon, Porto, Madrid, Barcelona und Athen reisen. Er ermöglicht es den Passagieren, die Abholung, Aufbewahrung und Zustellung ihres Gepäcks am Abflugort und/oder am Zielort zu beauftragen, wobei die Abholung oder Zustellung am Flughafen, im Hotel, zu Hause oder an einem anderen Ort nach Wahl des Kunden erfolgen kann. So können sich Passagiere in der Stadt fortbewegen, ohne einen Teil der Strecke ihr Gepäck mit sich tragen zu müssen.

Diese ab sofort verfügbaren neuen Dienstleistungen und Produkte spiegeln das Engagement von TAP wider, ein Reiseerlebnis zu schaffen, das besser auf die Vorlieben und Reisegewohnheiten der Passagiere zugeschnitten ist – durch Lösungen, die Komfort, Unterhaltung, Individualisierung und Flexibilität vereinen.

Informationen zu TAP Air Portugal unter www.flytap.com.