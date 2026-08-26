TAP Air Portugal startet neue Flugverbindung auf die Insel Sal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Ab dem 25. Oktober verbindet TAP Air Portugal Porto zweimal wöchentlich direkt mit der kapverdischen Insel Sal.

Die neue Verbindung ergänzt das bestehende Angebot via Lissabon und schafft zusätzliche, flexible Reisemöglichkeiten für Reisende aus der Schweiz auf die Kapverden. Dank der TAP-Anschlüsse ab Genf und Zürich lässt sich Sal über Porto mit nur einem Umstieg erreichen. Besonders attraktiv ist die Verbindung ab Genf am Donnerstag: Eine kurze Umsteigezeit in Porto ermöglicht eine besonders schnelle und komfortable Anreise nach Sal.

TAP Air Portugal setzt auf der Strecke von Porto nach Sal A320neo-Flugzeuge ein. Ab Porto geht es donnerstags und sonntags um 20:50 Uhr nach Sal mit Ankunft um 00:20 Uhr. In der Gegenrichtung starten die Flüge von Sal freitags und montags um 01:20 Uhr und erreichen Porto um 06:40 Uhr.

Während der Sommersaison (29. März bis 24. Oktober) starten die Flüge in Porto mittwochs und samstags um 21:05 Uhr und landen um 01:35 Uhr am Internationalen Flughafen Amílcar Cabral auf Sal. In der Gegenrichtung starten die Flüge von der Insel Sal donnerstags und sonntags um 02:35 Uhr und kommen um 06:55 Uhr in Porto an.

Wer den Zwischenstopp in Porto für einen Besuch der nordportugiesischen Stadt nutzen möchte, kann auf dem Hin- oder Rückflug einen Stopover von bis zu 10 Tagen einlegen – ganz ohne zusätzliche Ticketkosten.

TAP bietet von Porto mehr als 130 Direktflüge pro Woche zu Zielen weltweit an, darunter mehr als 20 wöchentliche Flüge zu sieben interkontinentalen Zielen: Rio de Janeiro, São Paulo, New York, Boston, Luanda, Praia und Sal sowie nach London, Paris, Zürich und Genf.

Informationen zu TAP Air Portugal unter www.flytap.com.