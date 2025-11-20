TAP Air Portugal startet neu nach Curitiba

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Ab Juli 2026 fliegt die portugiesische Fluglinie dreimal wöchentlich in die Hauptstadt des brasilianischen Bundestaats Paraná

TAP Air Portugal kündigt die Einführung einer neuen Flugverbindung zwischen Lissabon und Curitiba, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Paraná, ab dem 2. Juli 2026 an. Die Fluggesellschaft wird wöchentlich drei Flüge zwischen der portugiesischen Hauptstadt und dem internationalen Flughafen Afonso Pena in Curitiba anbieten und damit ihre Führungsposition im Flugverkehr zwischen Europa und Brasilien weiter ausbauen.

Die Flüge werden mit Maschinen vom Typ A330-200 mit einer Kapazität von 269 Passagieren auf der Strecke Lissabon (LIS) – Curitiba (CWB) – Rio de Janeiro (GIG) – Lissabon (LIS) durchgeführt und finden dienstags, donnerstags und samstags statt. Der Ticketverkauf beginnt am 11. November 2025.

Die neue Route von TAP stärkt die Rolle von Paraná auf der globalen Bühne. Diese direkte Verbindung mit Portugal ab Lissabon wird den Tourismus ankurbeln, die Anreise europäischer Besucher erleichtern und die Möglichkeiten für Geschäfte mit Europa verbessern,

sagte Ratinho Júnior, der Gouverneur des Bundesstaates Paraná.

Carlos Antunes, Direktor von TAP für Nord- und Südamerika, sagte: „Brasilien ist ein strategischer Markt von enormer Bedeutung für unsere weltweiten Aktivitäten. Mit der Eröffnung der neuen Strecke nach Curitiba bauen wir unsere Präsenz in diesem Land weiter aus, das bereits über mehrere Verbindungen zwischen brasilianischen Hauptstädten und europäischen Städten via Lissabon und Porto verfügt. Diese Erweiterung unterstreicht unser Engagement für die Stärkung der historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Portugal und Brasilien. Wir möchten den Brasilianern näher sein und ihnen ein einzigartiges Reiseerlebnis bieten – mit mehr Optionen für Verbindungen, Komfort und Effizienz in Richtung Europa und darüber hinaus."

Durch die Aufnahme von Curitiba fliegt TAP dann 14 Ziele in Brasilien an und festigt damit seine Position als europäische Fluggesellschaft mit dem größten Flugangebot in dieses Land, das erst unlängst mit dem begehrten World Travel Award ausgezeichnet worden ist.

Mit dieser neuen Verbindung bekräftigt TAP ihre Rolle als Luftbrücke zwischen Europa und Südamerika und macht einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Expansion des Unternehmens.

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 2500 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 33 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 15 in Mittel- und Südamerika, 12 in Afrika und im Nahen Osten und 42 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.