TAP Air Portugal stärkt Porto

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal kündigt neue Flugverbindungen und strategische Investitionen in Porto an.

TAP Air Portugal bekräftigt ihr Engagement für den Norden des Landes und kündigt eine Reihe strategischer Maßnahmen an, die den Flugbetrieb vom Flughafen Francisco Sá Carneiro aus stärken und die Position der Fluggesellschaft in der Region festigen sollen.

In diesem Winter bietet TAP 135 Direktflüge pro Woche von Porto zu Zielen auf der ganzen Welt an, darunter 13 wöchentliche Flüge zu vier interkontinentalen Zielen: Rio de Janeiro, São Paulo, New York und Luanda. Ab dem 1. Juli werden neue Strecken nach Terceira (Azoren) und Praia (Kap Verde) mit drei wöchentlichen Flügen in Betrieb genommen. Im kommenden Winter wird die Verbindung Porto–Boston nicht mehr saisonal, sondern ganzjährig angeboten. Für Reisende aus der Schweiz erschließen sich damit ab Zürich und Genf neue Reiseoptionen. Darüber hinaus wird Porto viermal wöchentlich mit Tel Aviv verbunden sein.

Der Strategieplan von TAP sieht in den nächsten drei Jahren außerdem die Einführung weiterer neuer Interkontinentalstrecken, die zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden, sowie die Erhöhung der Frequenzen auf mehreren bestehenden Strecken vor.

Gleichzeitig wird die Fluggesellschaft in den Bau eines neuen Wartungs- und Technikzentrums am Flughafen Porto investieren, das Platz für zwei Flugzeuge vom Typ A321 oder ähnliche Modelle bietet. Dieses Projekt, dessen Fertigstellung für 2028 geplant ist, stellt einen entscheidenden Schritt in der Wachstumsstrategie von TAP in der Region dar, da es die Internalisierung wichtiger Flotteninspektionen, die Senkung der Betriebskosten und die Schaffung von rund 200 hochspezialisierten Arbeitsplätzen ermöglicht.

Luís Rodrigues, CEO von TAP Air Portugal, erklärte bei der Vorstellung der neuen Strecken und Investitionen von TAP am Flughafen Francisco Sá Carneiro in Porto, dass „dies ein neuer Moment für TAP und für Nordportugal ist. Wir stärken unseren interkontinentalen Flugbetrieb und investieren in wichtige Infrastruktur, um unseren Kunden mehr Optionen und der regionalen Wirtschaft mehr Möglichkeiten zu bieten. TAP engagiert sich wie nie zuvor für den Norden."

Thierry Ligonnière, CEO von ANA - Aeroportos de Portugal, erklärte: „Die Unterzeichnung dieses Memorandums mit TAP Air Portugal ist Ausdruck unseres gemeinsamen Engagements für den Norden und die Zukunft des Flughafens Francisco Sá Carneiro, wodurch die Anbindung Portos an die Welt gestärkt und in die Luftfahrtinfrastruktur des Landes investiert wird. ANA|VINCI Airports wird sich weiterhin für die Servicequalität einsetzen, die den Flughafen auszeichnet, sowie für strukturelle Investitionen – wie die Sanierung der Start- und Landebahn im Wert von über 50 Millionen Euro –, die den Flughafen und unsere Kunden auf eine Zukunft mit besserer Anbindung und mehr Wachstum vorbereiten."