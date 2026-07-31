TAP Air Portugal setzt auf eine leichtere Flugzeugflotte

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal setzt künftig auf eine leichtere und damit nachhaltigere Grundierungstechnologie für ihre Flugzeuge und reduziert damit Treibstoffverbrauch und Emissionen.

Mittels erfolgreich durchgeführter Praxistests konnte bestätigt werden, dass die neue Technik das Gewicht eines Flugzeugs um bis zu 26 Kilogramm reduziert. Damit bekräftigt die Airline einmal mehr ihr kontinuierliches Streben nach operativer Effizienz, geringerem Treibstoffverbrauch und die Reduzierung von Emissionen.

Aufgrund der positiven Testergebnisse wurde bereits ein zweiter Airbus A320 mit der neuen Grundierung versehen. Nach der geplanten Einführung der leichteren Beschichtungstechnologie in der gesamten Flotte kann TAP Air Portugal voraussichtlich jährlich rund 428 Tonnen Treibstoff einsparen. Dies entspricht Kosteneinsparungen von mehr als einer halben Million Euro pro Jahr und einer geschätzten Verringerung des CO₂-Ausstoßes um rund 1.353 Tonnen.

Die Tests mit der Aerobase-UPD-Formulierung von AkzoNobel Aerospace Coatings belegen, dass die Gesamtdicke der Grundierungsschicht gegenüber dem herkömmlichen zweischichtigen Lackierverfahren um 36 Prozent verringert werden kann. Gleichzeitig werden die hohen Anforderungen der kommerziellen Luftfahrt an Haltbarkeit, Optik und Oberflächenqualität uneingeschränkt erfüllt.

Die neue Technologie optimiert die Rezeptur und den Lackierprozess und ermöglicht eine präzisere Kontrolle der Schichtdicke, eine um rund 40 Prozent höhere Beständigkeit gegen Lackabläufe sowie eine gleichbleibend hohe Prozessqualität unter realen Lackierbedingungen im Lackierbetrieb und unabhängig vom Erfahrungsniveau der Anwender.

Dank eines validierten Cross-Applikationsverfahrens erreicht Aerobase UPD die erforderliche Deckkraft und Oberflächenqualität bereits mit nur einem Grundierungslackierzyklus. Eine zweite vollständige Grundierungsschicht und die damit verbundenen Ablüftzeiten sind dadurch nicht mehr erforderlich. Neben einer Gewichtsreduzierung der Flugzeuge sorgt der vereinfachte Lackierprozess für eine höhere Produktivität, da ein kompletter Lackierdurchgang entfällt.

Für TAP Air Portugal verdeutlicht das neue Verfahren, welchen Beitrag gezielte technische Innovationen zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der Luftfahrt leisten können. João Carvalho, Strukturingenieur bei TAP Air Portugal, erläutert: „Wir bei TAP Air Portugal analysieren kontinuierlich Möglichkeiten, unsere betrieblichen Abläufe effizienter zu gestalten und die Umweltbelastung weiter zu verringern."

„Die im Rahmen der Zusammenarbeit mit AkzoNobel Aerospace Coatings erzielten Ergebnisse zeigen, dass selbst kleine Gewichtseinsparungen bei einer flächendeckenden Anwendung in der gesamten Flotte langfristig erhebliche Vorteile bringen können – durch geringeren Treibstoffverbrauch, reduzierte Emissionen und eine höhere operative Effizienz."

Aurore Bournazel, Segment Managerin für OEM, MRO und Airlines bei AkzoNobel Aerospace Coatings, erklärt: „Das Programm mit TAP Air Portugal verdeutlicht, wie kontinuierliche Innovationen in der Beschichtungstechnologie konkrete Vorteile für den Flugbetrieb schaffen und zur Reduzierung von Emissionen beitragen können. Durch die geringere Gesamtschichtdicke und den vereinfachten Lackierprozess ermöglicht Aerobase UPD eine Gewichtsreduzierung der Flugzeuge, steigert die Effizienz in Lackierbetrieben und gewährleistet gleichzeitig die hohen Qualitätsstandards, die in der kommerziellen Luftfahrt erforderlich sind. Die Luftfahrtindustrie sucht nach praktikablen Lösungen, um Effizienzpotenziale zu nutzen und Emissionen zu senken. Innovative Beschichtungstechnologien können hierbei einen wichtigen Beitrag zu den langfristigen Nachhaltigkeitszielen der Branche leisten."

Aerobase UPD ist gemäß AMS3095 für MRO-Anwendungen auf unterschiedlichen Flottentypen weltweit zertifiziert und lässt sich mit dem weiterentwickelten Aerobase-Aktivator sowie den bereits eingesetzten Aerobase-Härtern verwenden. Dadurch kann die Technologie einfach in bestehende Lackierprozesse integriert werden.