TAP Air Portugal mit neuen Zielen

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal hat am 28. Oktober eine neue Flugverbindung zwischen Lissabon und São Luís aufgenommen, auch Lissabon Orlando kommt neu dazu.

Mit São Luís bietet die Fluggesellschaft nun eine regelmäßige Verbindung zu diesem neuen Ziel im Nordosten Brasiliens an. São Luís ist ein idealer Ausgangspunkt, um Maranhão zu entdecken – einen Bundesstaat, der sich durch seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt auszeichnet. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen die historische Altstadt von São Luís, bekannt für ihre portugiesische Kolonialarchitektur, und vor allem der Nationalpark Lençóis Maranhenses. Die einzigartige Landschaft aus weitläufigen Dünenfeldern und Süßwasserlagunen zählt zu den bekanntesten Naturattraktionen Brasiliens, gilt jedoch bei internationalen Besuchern noch als ein Geheimtipp.

Die neue Strecke wird zweimal wöchentlich bedient. Die Hinflüge ab Lissabon finden montags und donnerstags, in der Gegenrichtung dienstags und freitags mit Zwischenstopp in Fortaleza statt. Hin- und Rückflüge sind ab der Schweiz ab 790 CHF inklusive aller Steuern erhältlich.

Mit São Luís bedient TAP die 15. brasilianische Stadt mit Direktflügen und festigt damit ihre Position als führende Fluggesellschaft für Verbindungen zwischen Europa und Brasilien.

Weitere US-Destination Orlando

Die neue Direktverbindung zwischen Lissabon und Orlando startete am 29. Oktober 2026 mit drei Flügen pro Woche, montags, donnerstags und samstags. Hin- und Rückflüge sind ab der Schweiz ab 725 CHF buchbar, jeweils inklusive aller Steuern und Gebühren.

Mit der neuen Verbindung stärkt TAP Air Portugal ihre Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt und baut ihr transatlantisches Streckennetz weiter aus. Neben Orlando umfasst das US-Angebot der portugiesischen Airline die Destinationen Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York (JFK und Newark), San Francisco und Washington.

Wiederaufnahme der Verbindung nach Caracas

Seit dem 27. Oktober bietet TAP Air Portugal wieder Direktflüge zwischen Lissabon und Caracas an. Die Strecke, die nach dem Erdbeben in Venezuela ausgesetzt worden war, wird künftig wieder zweimal wöchentlich bedient – jeweils dienstags und sonntags. Hin- und Rückflüge sind ab der Schweiz ab 689 CHF inklusive aller Steuern erhältlich.

TAP Air Portugal