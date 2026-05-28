TAP Air Portugal mit erstem Quartal zufrieden

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal meldet für das 1. Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 11 Prozent auf 914 Millionen Euro und eine deutliche Verbesserung des Betriebsergebnisses.

TAP Air Portugal zeigte im ersten Quartal 2026 eine starke Leistung und verzeichnete trotz der für diesen Zeitraum typischen saisonalen Schwankungen und eines schwierigen makroökonomischen Umfelds ein Umsatzwachstum sowie eine deutliche Verbesserung des Betriebsergebnisses.

Der Betriebsumsatz belief sich auf insgesamt 914,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf höhere Passagierumsätze und verbesserte Stückerlöse (PRASK +6,2 %) sowie ein Kapazitätswachstum von 3,9 % zurückzuführen. Auch das Segment Wartung für Dritte leistete mit einem Umsatzanstieg von 31,8 % einen bedeutenden Beitrag zu diesem erfreulichen Ergebnis.

Auf operativer Ebene meldete TAP ein wiederkehrendes EBITDA von 95,5 Millionen Euro und ein wiederkehrendes EBIT von -36,1 Millionen Euro, was einer Verbesserung um 92,6 Millionen Euro bzw. 83,1 Millionen Euro gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht.

Im 1. Quartal 2026 beförderte das Unternehmen 3,7 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 6,4 % entspricht, und führte 27.300 Flüge durch, was eine Zunahme von 1,5 % bedeutet. Das Verkehrswachstum übertraf das Kapazitätswachstum, sodass sich die Auslastung auf 83,5 % erhöhte – ein Anstieg um 4,8 Prozentpunkte. Besonders hervorzuheben sind Südamerika und Nordamerika, da sie im Einklang mit der Strategie zur weiteren Stärkung des transatlantischen Netzwerks besonders stark wuchsen.

TAP verfügte zum 31. März 2026 über eine solide Liquiditätsposition in Höhe von 879,8 Millionen Euro, wobei sich das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu EBITDA auf das 2,2-Fache verbesserte, was auf den Schuldenabbau und eine stärkere operative Cash-Generierung zurückzuführen ist.

Im Rahmen des Restrukturierungsplans hat TAP nach Quartalsende den Verkauf von Cateringpor an die Gate Gourmet Group vorangetrieben und Vereinbarungen über die Veräußerung ihrer gesamten Beteiligung an SPdH an Menzies Aviation Portugal unterzeichnet. Diese Transaktionen sind noch nicht abgeschlossen und unterliegen den üblichen Bedingungen.

Ausblick

Die stabile Buchungsentwicklung sorgt für hohe Auslastungsraten und verbesserte Erlöse pro Passagier. Das Unternehmen geht davon aus, dass die hohen Treibstoffpreise auch in den kommenden Quartalen Druck ausüben werden. Diese Auswirkungen dürften jedoch durch ein diszipliniertes Kapazitätsmanagement, Kostenkontrolle und Preisanpassungen im Rahmen des Treibstoffzuschlags teilweise ausgeglichen werden.

TAP wird sich weiterhin auf ihre strategischen Märkte, die Ertragsqualität und die Umsetzung ihres Flottenmodernisierungsplans konzentrieren und dabei angesichts des aktuellen internationalen Umfelds einen umsichtigen und flexiblen Ansatz beibehalten.

Luís Rodrigues, Chief Executive Officer der Airline, sagte: „TAP hat einen starken Start ins Jahr hingelegt und gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine deutliche Verbesserung erzielt. Dies zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, diszipliniert zu handeln und effektiv auf operative Prioritäten zu reagieren. Diese Leistung spiegelt unseren Fokus auf die strategische Umsetzung wider, wobei die Märkte in Süd- und Nordamerika weiterhin eine entscheidende Rolle für unser Wachstum spielen.

In einem anspruchsvollen Umfeld, das von Kostendruck und operativen Herausforderungen geprägt ist, werden wir weiterhin Disziplin, Effizienz und Umsatzqualität in den Vordergrund stellen, um ein nachhaltiges Wachstum zu sichern.

Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern und Partnern von TAP bedanken, wobei ich insbesondere die Teams würdigen möchte, die an den Rückholflügen im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten beteiligt waren", schloss der CEO.

TAP Air Portugal