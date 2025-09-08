TAP Air Portugal mit Spezialpreisen

TAP feiert Jubiläum am Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf, Andreas Wiese)

Die portugiesische Fluglinie bietet Hin- und Rückflüge ab Zürich und Genf zu besonders attraktiven Preisen an: Tickets nach Portugal sind ab 109 CHF, nach Nordafrika ab 169 CHF und in die USA ab 399 CHF erhältlich.

Mit TAP Air Portugal den Sommer verlängern: Die neue Multi-Destinations-Kampagne der Airline bietet Reisen zu höchst attraktiven Preisen:

Hin- und Rückflüge ab Zürich und Genf nach Portugal sind bereits ab 109 CHF erhältlich, nach Madeira ab 179 CHF und auf die Azoren ab 219 CHF. Außerdem im Angebot ist u.a. Marokko ab 169 CHF, die Kanarischen Inseln ab 209 CHF sowie Ziele in den Vereinigten Staaten und Kanada ab 399 CHF.

Die Multi-Destinations-Kampagne von TAP startet am 2. September für Reisen zwischen dem 1. Oktober 2025 und dem 30. März 2026. Die Aktion läuft bis zum 17. September und gilt für Flüge, die von TAP Air Portugal durchgeführt werden, für Hin- und Rückflüge, inklusive aller Steuern sowie einem Handgepäckstück.

Alle Informationen und Bedingungen zu dieser Kampagne finden Interessenten hier oder in Reisebüros.

