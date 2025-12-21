TAP Air Portugal mit Brasilien Rekord

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal mit historischem Rekord auf den Strecken Portugal-Brasilien. Auf dem Flug zwischen Lissabon und Manaus im Herzen des Amazonas wurde der 2.066.000ste Passagier befördert.

TAP Air Portugal erreicht einen neuen Meilenstein: Seit diesem Mittwoch, dem 17. Dezember, verzeichnet die portugiesische Airline eine Rekordzahl von Passagieren auf den Strecken zwischen Europa und Brasilien: 2.066.000 Reisende. Dieser Erfolg bekräftigt die Position von TAP als bedeutende Luftbrücke zwischen den beiden Kontinenten.

Dieser Rekord stellt einen weiteren historischen Meilenstein dar, der die strategische Rolle von TAP im transatlantischen Flugverkehr belegt und die bereits 2024 erzielten Erfolge noch übertrifft.

Gefeiert wurde der Passagierrekord in Manaus mit der Ankunft des Fluges TP51 aus Lissabon. Am 4. November dieses Jahres beging die Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas zudem den ersten Jahrestag der Flugverbindung Lissabon–Manaus, ein wichtiges Jubiläum, das das Engagement von TAP, die Verbindungen zwischen Brasilien und Europa weiter auszubauen, unterstreicht.

Dem für den Rekord verantwortlichen Passagier wurde von TAP in Zusammenarbeit mit Amazonastur und Vinci Airport ein besonderer Empfang am Flughafen von Manaus bereitet. Die Bedeutung der Strecke wurde im Rahmen von Reden und Ehrungen hervorgehoben. TAP überreichte dem Passagier außerdem 150.000 Miles&Go-Bonusmeilen.

„Dieser Rekord auf der Strecke Europa–Brasilien spiegelt das Vertrauen der Passagiere in TAP und die Bedeutung des brasilianischen Marktes wider. Die Feier dieses Meilensteins in Manaus ist symbolisch, da die Strecke Lissabon–Manaus unser Engagement für die Verbindung des Nordens des Landes mit Europa bekräftigt", sagte Carlos Antunes, Direktor von TAP für Nord- und Südamerika.

