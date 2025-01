TAP Air Portugal ist Europas sicherste Airline

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Im weltweiten Ranking klettert die portugiesische Fluggesellschaft laut dem Online-Portal Airline Ratings auf Platz 11 der weltweit sichersten Airlines.

Alljährlich ermittelt das Online-Portal Airline Ratings die 25 sichersten Fluggesellschaften der Welt. Im Jahr 2025 ist TAP Air Portugal die sicherste europäische Fluggesellschaft und belegt in der weltweiten Wertung Platz 11.

Die 25 sichersten Fluggesellschaften der Welt für das Jahr 2025 sind, in dieser Reihenfolge:

1. Air New Zealand

2. Qantas

3. Cathay Pacific

Qatar Airways

Emirates

4. Virgin Australia

5. Etihad Airways

6. ANA

7. EVA Air

8. Korean Air

9. Alaska Airlines

10. Turkish Airlines

11. TAP Air Portugal

12. Hawaiian Airlines

13. American Airlines

14. SAS

15. British Airways

16. Iberia

17. Finnair

18. Lufthansa/Swiss

19. JAL

20. Air Canada

21. Delta Airlines

22. Vietnam Airlines

23. United Airlines

AirlineRatings.com erstellt regelmäßig auf der Grundlage der Anzahl schwerwiegender Zwischenfälle in den letzten zwei Jahren, des Flottenalters, der Flottengröße, der Zwischenfallrate, der Todesfälle, der Rentabilität, der IOSA-Zertifizierung, des ICAO-Audits nach Land oder der Qualifikation und Ausbildung der Piloten eine Rangliste der 25 sichersten Fluggesellschaften der Welt. Diese Daten werden durch Befragungen von Fluglehrern und Luftfahrtexperten ergänzt.

Weitere Informationen unter www.AirlineRatings.com

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. TAP bietet über 1070 Flüge pro Woche zu 80 Städten in 32 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 14 in Mittel- und Südamerika, 13 in Afrika und im Nahen Osten und 38 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und belegt Platz 11 im weltweiten Ranking.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.

