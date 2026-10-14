TAP Air Portugal heißt die Lufthansa Group willkommen

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal begrüßt die Lufthansa Group, die von der portugiesischen Regierung als künftiger privater Anteilseigner und strategischer Partner der portugiesischen Fluggesellschaft ausgewählt wurde.

Zugleich bedankt sich TAP bei der Air France-KLM Group für ihr Interesse an der Airline sowie für die Professionalität, das Engagement und die Sorgfalt, mit denen sie sich an diesem Prozess beteiligt hat.

Die im Jahr des 81-jährigen Bestehens von TAP bekannt gegebene Entscheidung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Fluggesellschaft. Zugleich eröffnet sie neue Perspektiven für Wachstum, die Nutzung von Synergien und eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt.

Der künftige Einstieg der Lufthansa Group ermöglicht es TAP, von der Größe und Expertise einer führenden internationalen Airline-Gruppe zu profitieren. Dies eröffnet der Fluggesellschaft zusätzliche Entwicklungsperspektiven und stärkt ihre Position in den Märkten, auf denen sie tätig ist.

Das Angebot der Lufthansa Group sieht vor, die Marke TAP, den Unternehmenssitz in Portugal und das Drehkreuz in Lissabon zu erhalten. Darüber hinaus umfasst es den Ausbau des Flugbetriebs in Porto, die Erweiterung der Flotte sowie die Stärkung des Geschäftsbereichs Wartung und Technik.

Im transatlantischen Markt wird TAP von den Chancen profitieren, die sich aus der künftigen Integration in das A++-Joint-Venture im Nordatlantik ergeben. Dies wird die Wettbewerbsfähigkeit der Airline stärken und neue Wachstumsperspektiven eröffnen.

Die heute bekannt gegebene Entscheidung ist ein wichtiger Meilenstein im Reprivatisierungsprozess, der mit der Unterzeichnung der vertraglichen Vereinbarungen und der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen fortgeführt wird, bis die Transaktion abgeschlossen ist und der neue Anteilseigner seine Beteiligung an TAP offiziell übernimmt.

In dieser Phase wird TAP weiterhin konsequent auf die Umsetzung ihres Strategieplans für den Zeitraum 2026 bis 2035 setzen, der auch künftig die Unternehmensführung der Fluggesellschaft maßgeblich leiten wird.

TAP bekräftigt ihr Engagement gegenüber ihren Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden, Partnern und Lieferanten. Sicherheit, Servicequalität und operative Zuverlässigkeit zählen weiterhin zu den obersten Prioritäten.

Anlässlich der Bekanntgabe erklärte Carlos Oliveira, Vorsitzender des Verwaltungsrats von TAP: „TAP hat nach einem herausfordernden Weg einen wichtigen Meilenstein erreicht, der von tiefgreifenden Veränderungen sowie vom Einsatz und Engagement der Mitarbeitenden geprägt war. Ihnen möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich meine Anerkennung aussprechen.

Diese Entscheidung eröffnet neue Perspektiven für die Zukunft des Unternehmens. Dabei geht es um mehr als den Einstieg eines neuen Anteilseigners: Entscheidend ist, dass aus dieser Partnerschaft konkrete Wachstumschancen entstehen, TAP gestärkt und wettbewerbsfähiger hervorgeht und zugleich ein Mehrwert für Portugal geschaffen wird.

Noch liegen wichtige Schritte vor uns. Bis zum Abschluss der Transaktion werden wir uns weiterhin konsequent auf unsere Strategie, unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Verantwortung für die Fluggesellschaft konzentrieren. Wir blicken mit Zuversicht, Ehrgeiz und Verantwortungsbewusstsein in die Zukunft."

TAP spricht dem portugiesischen Staat als ihrem Anteilseigner ihren Dank aus und würdigt zugleich den Beitrag, den alle an diesem Prozess Beteiligten geleistet haben. Die Fluggesellschaft bekräftigt ihr Engagement, Portugal auch künftig mit der Welt zu verbinden und Menschen aus aller Welt nach Portugal zu bringen.

Den kommenden Etappen des Prozesses blickt TAP zuversichtlich entgegen. Ihr Fokus bleibt darauf gerichtet, die Fluggesellschaft weiter zu stärken, ihre Wettbewerbsfähigkeit auszubauen und ihre nachhaltige Entwicklung langfristig zu sichern.

TAP Air Portugal