TAP Air Portugal feiert 60 Jahre Flüge nach Brasilien

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal fliegt seit 60 Jahren nach Brasilien und befördert inzwischen jährlich mehr als zwei Millionen Passagiere zwischen Europa und Brasilien.

Seit 60 Jahren verbindet die portugiesische Airline TAP Portugal und Europa mit Brasilien. Im Jahr 2026 feiert TAP eine sechs Jahrzehnte währende Geschichte, die von der Entwicklung der internationalen Luftfahrt und der Vertiefung der Beziehungen zwischen beiden Ländern geprägt ist, die Brasilien zu einem der wichtigsten Märkte von TAP gemacht hat.

In diesem Zeitraum hat die Fluggesellschaft ihre Präsenz in Brasilien kontinuierlich ausgebaut und verfügt heute über eines der größten Streckennetze zwischen den beiden Kontinenten. Für das Jahr 2026 rechnet TAP mit der Beförderung von rund 2,1 Millionen Passagieren in das südamerikanische Land – ein deutliches Zeichen für die große Bedeutung des brasilianischen Marktes für die Airline.

„Brasilien war in den vergangenen 60 Jahren ein großer Erfolgsfaktor für TAP – und seine Bedeutung wird in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen", erklärt Luís Rodrigues, CEO von TAP Air Portugal. „Das Land bietet enormes Wachstumspotenzial und zählt auch künftig zu den Schlüsselmärkten für TAP."

Mit den neuen Verbindungen nach Curitiba und São Luís bietet TAP nun Flüge ab Portugal zu 15 Destinationen in Brasilien an. Reisende profitieren von einer größeren Auswahl an Verbindungen – sowohl für Urlaubs- als auch Geschäftsreisen. Darüber hinaus eröffnet das ausgedehnte Streckennetz von TAP Anschlussmöglichkeiten zu zahlreichen Zielen in Europa, Afrika und Nordamerika.

Mit dem Ausbau ihres Streckennetzes unterstreicht TAP ihre Langzeitstrategie in Brasilien und reagiert damit auf wachsende Besucherzahlen und die steigende Nachfrage nach Direktverbindungen zwischen Europa und Südamerika.

„Brasilien ist ein Schlüsselmarkt und zählt derzeit wohl zu den größten strategischen Stärken von TAP", betont Luís Rodrigues. „Wir sind vom Potenzial des Landes überzeugt und sehen viele Chancen, die Verbindungen zwischen Brasilien und Europa noch weiter zu vertiefen."

Die Beziehungen zwischen TAP und Brasilien haben sich im Laufe der Jahre immer weiter vertieft, und Lissabon und Porto haben sich zu wichtigen Drehkreuzen entwickelt. Damit hat TAP auch einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Tourismus, Wirtschaft und kulturellem Austausch zwischen Europa und Brasilien geleistet.

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums bekräftigt TAP ihr Engagement für den brasilianischen Markt und blickt zugleich auf die nächsten Kapitel einer vor sechs Jahrzehnten begründeten Partnerschaft. Im Mittelpunkt stehen dabei Wachstum, bessere Verbindungen sowie neue Chancen zwischen Europa und Brasilien.

Rio de Janeiro und TAP – eine historische Verbindung

Am 17. Juni 1966 führte TAP ihren ersten direkten Jetflug zwischen Lissabon und Rio de Janeiro durch – am Steuer der Boeing 707 (CS-TBA) namens „Santa Cruz" saß Kapitän Silva Soares. Der Name des Flugzeugs würdigte den historischen Flug von Sacadura Cabral und Gago Coutinho, die 1922 mit dem Wasserflugzeug „Santa Cruz" erstmals den Südatlantik überquerten und in Rio de Janeiro landeten – genau 44 Jahre vor diesem ersten TAP-Flug.

Der Erstflug beförderte rund 80 Passagiere und markierte den Beginn regelmäßiger Jet-Verbindungen zwischen Portugal und Brasilien. Damit entstand eine Luftbrücke, die sich im Laufe der Zeit zu einem Symbol der engen Verbundenheit zwischen beiden Ländern entwickelt hat.

Vor dem ersten kommerziellen Linienflug führte TAP Air Portugal im Jahr 1960 in Partnerschaft mit Panair do Brasil den sogenannten „Friendship Flight" durch. Ab 1965 bediente die Airline die Strecke, die Lissabon über Sal und Recife mit Rio de Janeiro verband, erstmals mit eigenen Flugzeugen. Den entscheidenden Schritt machte TAP dann 1966 mit der Einführung einer Nonstop-Verbindung zwischen Lissabon und Rio de Janeiro.

Seitdem ist Rio de Janeiro zu einem Symbol der Verbindung zwischen Portugal und Brasilien geworden und hat Millionen von Passagieren willkommen geheißen, die auf der Suche nach fremden Kulturen, Geschäftsbeziehungen oder persönlichen Wiederbegegnungen den Atlantik überquert haben.