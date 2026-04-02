TAP Air Portugal führt Economy Prime ein

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal kündigt die Einführung von Economy Prime an, einer neuen Langstrecken-Kabinenklasse, die den Kunden mehr Platz, mehr Privatsphäre und ein erstklassiges Reiseerlebnis im Economy-Segment bietet.

Flüge mit der neuen Economy Prime starten am 1. Juni 2026. Tickets sind ab sofort buchbar. Mit der neuen Economy Prime erweitert TAP ihr Langstreckenangebot und bietet Reisenden eine größere Auswahl zwischen Economy und Business. Die Klasse ist sowohl in der A330- als auch in der A321LR-Flotte verfügbar. Mit der Einführung dieser neuen Klasse reagiert TAP auf sich wandelnde Reisetrends, indem sie Komfort, Effizienz und reichlich Platz kombiniert und so ein durchgängig überzeugendes Reiseerlebnis für den Kunden schafft.

Die Economy Prime-Kabine verfügt über 12 Sitze, die sich unmittelbar hinter der Business Class befinden und in einer Konfiguration mit vier Sitzen pro Reihe angeordnet sind. Da der Seitensitz stets frei bleibt, schafft diese Anordnung eine ruhigere und privatere Atmosphäre, sodass die Passagiere während des gesamten Fluges ein entspannteres und komfortableres Reiseerlebnis genießen können.

Schon vor dem Boarding profitieren Passagiere von exklusiven Flughafenservices, die den Reiseablauf deutlich beschleunigen. Dazu zählen ein Premium-Check-in, die bevorzugte Gepäckabfertigung, Fast-Track-Zugang zur Sicherheitskontrolle sowie Priority Boarding. Zusammengenommen sorgen diese Leistungen für eine durchgehend komfortable und reibungslose Reise – von der Ankunft am Flughafen bis zum Zielort.

An Bord überzeugt Economy Prime durch persönlichen Service und ausgewählte Details, die das Reiseevent aufwerten. Passagiere genießen ein hochwertiges Menü mit zwei warmen Speisen zur Auswahl und können ihr Wunschgericht bereits bis zu 24 Stunden vor Abflug vorbestellen. Ergänzt wird das Angebot durch ein Amenity Kit sowie ein Premium-Kissen. Jedes dieser Elemente ist darauf ausgerichtet, den Komfort zu erhöhen und Passagieren einen besonders aufmerksamen und fürsorglichen Service zuteilwerden zu lassen.

Economy Prime bietet zudem einen Mehrwert für Vielflieger, die Flexibilität und zusätzliche Vorteile im Economy-Segment schätzen. Dazu gehören flexiblere Bonusmeilen und die Möglichkeit zur Umbuchung sowie verbesserte Rückerstattungsbedingungen.

Mit der Einführung von Economy Prime schließt sich TAP Air Portugal einer wachsenden Zahl von Fluggesellschaften an, die das Economy-Erlebnis durch klar differenzierte Angebote neu definieren – mit einer Kombination aus Komfort, Wohlbefinden und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die neue Reiseklasse stärkt die Wettbewerbsposition von TAP und unterstreicht zugleich den konsequenten Anspruch der Airline, den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Strategie zu stellen.