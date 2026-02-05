TAP Air Portugal baut Angebot nach Brasilien aus

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal wird ab der kommenden Sommersaison ihr Flugangebot im Süden Brasiliens ausweiten und fliegt öfters nach Porto Alegre und Florianópolis.

Auf den Strecken zwischen Lissabon und Porto Alegre sowie zwischen Lissabon und Florianópolis wird ein vierter wöchentlicher Flug eingeführt, wodurch die Verbindungen zwischen Europa und den beiden brasilianischen Märkten verbessert werden. Nach Porto Alegre wird die neue Frequenz ab dem 6. Juli montags angeboten, nach Florianópolis ab dem 5. Juli sonntags.

Laut Carlos Antunes, TAP-Direktor für Amerika, „unterstreicht die Verstärkung der Strecke nach Porto Alegre die strategische Präsenz von TAP im Süden Brasiliens. Im April letzten Jahres gaben wir unsere Rückkehr nach Rio Grande do Sul bekannt und haben uns verpflichtet, alles zu tun, um den Erfolg dieses Vorhabens sicherzustellen. Wir haben unser Wort gehalten und kündigen weniger als ein Jahr später eine neue Investition an. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die wichtigste Verbindung zwischen dem Bundesstaat Rio Grande do Sul und Europa zu sein und Reisende aus mehr als 50 Ländern, die wir bedienen, zu motivieren, die Schönheit und den kulturellen Reichtum dieser Region zu entdecken."

Mário Chaves, Chief Operating Officer von TAP Air Portugal, betont: „Im September 2024 haben wir den Flug in den Bundesstaat Santa Catarina avisiert. Mit dieser neuen Strecke bekräftigt TAP ihr starkes Interesse, weiterhin in ihre Position als bevorzugte europäische Fluggesellschaft nach Brasilien zu investieren und gleichzeitig die Verbindung zwischen dem Süden des Landes und Europa zu stärken. Wir waren immer davon überzeugt, dass diese Verbindung ein Erfolg werden würde – und so war es auch. Heute freuen wir uns, den Ausbau der Strecke mit der Einführung einer neuen Frequenz bekannt zu geben."

Die Erhöhung der Häufigkeit der Flüge nach Porto Alegre und Florianópolis leistet einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung dieser beiden brasilianischen Bundesstaaten, da sie die Attraktivität für internationale Besucher steigert und den Tourismus stärkt. Mit diesen neuen Flügen bekräftigt TAP ihr Engagement für den brasilianischen Markt und die Verbesserung der Flugverbindungen zwischen Brasilien und Europa.

