TAP Air Portugal Piloten wollen streiken

Die portugiesische Pilotenvereinigung SPAC informierte am Donnerstag, dass sie über die Ostertage streiken wollen.

Die Piloten von TAP Portugal wollen vom 26. März bis zum 31. März ihre Arbeit niederlegen und ihren Arbeitgeber bestreiken. Mehr als 70 Prozent der Anwesenden Gewerkschaftsmitglieder haben sich an der Abstimmung während einer Mitgliederversammlung, die vom Mittwoch auf Donnerstag stattfand, für Streikmassnahmen ausgesprochen, nachdem die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber Air Portugal als gescheitert erklärt wurden. Neben höheren Gehältern fordern die Flugzeugführer von TAP Air Portugal bessere Arbeitsbedingungen und eine Gewinnbeteiligung. Der Streik könnte Air Portugal bis zu 30 Millionen Euro kosten. Portugal ist Mehrheitsaktionär bei TAP und überlegt sich momentan einen Verkauf ihrer Anteile, um flüssige Mittel in die desolate Staatskasse zu spülen.