TAM wählt V2500 für zehn Airbus Flugzeuge

TAM unterzeichnete einen Kaufvertrag mit einem Marktwert von 300 Millionen US Dollar bei IAE International Aero Engines.

Der Kaufvertrag beinhaltet V2500 Triebwerke für sieben Airbus A321 und drei Airbus A319 Verkehrsflugzeuge. Neben dem Kauf der Triebwerke schliesst der Vertrag auch weitreichende After Sale Leistungen in der Wartung ein. Die zehn Airbus Maschinen werden ab 2011 an die südamerikanische Fluggesellschaft geliefert. TAM ist mit 84 Flugzeugen aus der A320 Familie der grösste Airbus Kunde, der ihre Flotte mit V2500 Triebwerken ausgerüstet hat. Das V2500 gibt es in sieben verschiedenen Leistungsklassen mit einer Schubkraft zwischen 22.000 bis 33.000 lb.