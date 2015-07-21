TAM gibt erste A350 Destination bekannt

A350 XWB TAM (Foto: Airbus)

Die brasilianische Fluggesellschaft TAM hat Mitte Juli das erste Airbus A350 Ziel bekanntgegeben.

TAM erwartet ihren ersten A350 im Dezember und wird diesen ab Januar auf der Strecke vom Flughafen São Paulo zum Flughafen Manaus einsetzen. Auf dieser Inlandstrecke soll mit den Besatzungen und dem Flugzeug möglichst rasch Erfahrung aufgebaut werden, bevor es dann ab März zwischen São Paulo und Miami auf die Langstrecke geht. Als eine der ersten A350 Langstreckendestinationen hat TAM auch die spanische Hauptstadt Madrid bekanntgegeben, diese soll von São Paulo ab dem April mit dem A350 bedient werden.