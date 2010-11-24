TAM fliegt Airbus A320 mit Biotreibstoff

Die brasilianische Fluggesellschaft TAM hatte in Zusammenarbeit mit dem Triebwerkhersteller CFM und Airbus einen ersten A320 Flug mit Biotreibstoff durchgeführt.

Als Treibstoff diente ein Gemisch aus herkömmlichem Kerosin und einem Treibstoffzusatz, der aus Jatropha Pflanze gewonnen wurde. Dieses Biokerosin wurde von UOP LLC, einem Unternehmen der Honeywell-Gruppe, im Verhältnis 1:1 mit herkömmlichem Flugkerosin gemischt. 20 Personen von TAM Airlines und Airbus befanden sich an Bord der mit CFM56-5B Triebwerken ausgerüsteten A320, die vom internationalen Flughafen Galeão Antonio Carlos Jobim in Rio de Janeiro startete und dort nach 45 Minuten wieder landete. Studien zufolge kann die CO2-Bilanz der Luftfahrtindustrie durch den Einsatz von Jatropha-Biokraftstoffen um bis zu 80 Prozent gegenüber herkömmlichem Flugkerosin reduziert werden.