TAM erhöht möglicherweise Preise

TAM, die grösste Airline Brasiliens, sieht Raum für Preiserhöhungen, nachdem der grösste Markt Südamerikas einen leichten Anstieg der Nachfrage registriert hat.

Libano Barroso, der letzte Woche zum CEO der Airline ernannt worden ist, sagte gegenüber dem Valor Economico, eine Erhöhung der Preise würde sich positiv auf den Gewinn der Firma auswirken. Die Pläne seines überraschend zurückgetretenen Vorgängers David Barioni Neto, die Kapazität und Routen zu erweitern, würden beibehalten, so Barroso. Analisten befürchten jedoch, dass der Wechsel im Management den Prozess verlangsamen könnte.

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