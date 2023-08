TACA erwartet Umsatzsteigerung um 15 Prozent

Die in El Salvador beheimatete Fluggesellschaft TACA erwartet 2008 eine Steigerung der Einnahmen um 15 Prozent auf 1,1 Milliarden USD.

Die Flüge von TACA in die USA leiden unter der schwächelnden Wirtschaft, was in 2008 zu ziemlich flauen Verkehrszahlen führte. TACA Präsident Roberto Kriete glaubt an ein höheres Wirtschaftswachstum in Zentral- und Südamerika. Allerdings leidet TACA unter den explodierenden Treibstoffkosten und wird im zweiten Halbjahr 2008 Schwierigkeiten haben, die Preise zu decken.