Syrien Arab Airlines will 50 Airbusse kaufen

Syriens Prime Minister Abdallah Dardari soll Bloomberg News mitgeteilt haben, 50 Airbus Maschinen der Typen A320, A330/A340 und A350 erstehen zu wollen.

Nachdem man sich auf den französchinen Flugzeugproduzenten Airbus geeinigt hatte, sei man nun dabei, mit diesem einen Vertrag zur kompletten Erneuerung der nationalen Airline auszuhandeln. Syrian wolle in den nächsten 28 Monaten vier Maschinen leasen und zwischen 2010 und 2018 die ersten 14 der bestellten Flugzeuge entgegennehmen. Die restlichen Airbusse sollen bis 2028 geliefert werden.